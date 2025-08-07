KF-21戰機還在量產中 南韓已著眼有內置彈艙的KF-21EX

南韓KF-21戰機。外媒報導指出，該戰機開發商KAI日前在與南韓空軍的會談中，透露了後續發展KF-21EX型機的確切規劃。（法新社資料照）

涂鉅旻／核稿編輯

〔記者陳治程／綜合報導〕南韓航太工業（KAI）正生產其首款國造戰機KF-21，計畫在3年內交付南韓空軍40架第一批次新機，汰換F-4、F-5戰機；該公司近日對外揭露了該機後續發展規劃，強調未來將研發配備內置彈艙等先進裝備的「KF-21EX」型機，在不提升雷達截面積（RCS）的前提下，有效提升打擊能力和戰場生存性。

航空媒體《Aviation Week》4日報導，南韓航太工業7月28日和南韓空軍會談時揭露，現有的KF-21戰機將會獲得性能提升，並具備「有人－無人協同」（MUM-T）的作戰能力，而這款經過精進改良的版本，預計命名為「KF-21EX」型機。官方宣稱，該機型將是一款低可偵測性（low-observable）、能指揮「忠誠僚機」（CCA）的先進有人儎台，戰場存活性會比第一批次型號來得更高。

請繼續往下閱讀...

KF-21EX戰機的電腦渲染圖。（取自X帳號 @Krystian_Pogr）

由KF-21升級而成的KF-21EX戰機，其機身最大特點就在機腹新增內置彈艙，預計可搭載MBDA的「流星」（Meteor）視距外空對空飛彈、南韓LIG Nex1自製的長程空對空飛彈、美製GBU-39小直徑炸彈、KAI的空射無人機（ALE），以及2000磅級的對地炸彈。

此外，該機型的座艙罩、雷達罩及光電瞄準系統（EOTS）都將重新設計，搭配升級的電戰套件等，使其性能朝第五代戰機看齊。

截至目前為止，南韓防衛事業廳（DAPA）已籌獲6架測試原型機，並簽約採購第一批次40架的KF-21戰機，預計明（2026）年下半年起陸續出廠，接替F-4及F-5戰機；這個產量案也將滿足南韓空軍2028年的戰力規劃。此外，除已下訂的印尼，菲律賓、祕魯、阿聯酋（UAE）、波蘭，甚至連印度都傳出對該機表達興趣，有望成為南韓軍工業出口的新一波外銷軍備。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法