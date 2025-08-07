不爽買啦！報復川普無理關稅 印度停止採購6架新的P-8I反潛機

美國近期對印度進口商品提出25%以上關稅後，印度國防部隨後宣布暫時停止採購6架海軍P-8I反潛機（如圖）計畫，並自今（7）日起生效。（圖片擷取自DVIDS）

〔記者劉宇捷／綜合報導〕美國總統川普對各國進口商品課徵高額關稅，印度更首當其衝。為此，印度國防部宣布停止採購6架海軍P-8I反潛機計畫，今（7）日起生效。這是繼印度拒絕購買美國的F-35戰機後，再度對美國的軍購要求與關稅政策提出報復，也反映了印度更傾向國造、節約對外支出的國防政策。

美國於7月30日宣布對印度進口商品課徵25%關稅，並於今（7）日起生效；不過，川普政府6日以印度直接或間接進口俄羅斯石油為由，再宣布對印度課徵第二波25％關稅，將於21天內生效，將使美國對印度進口商品關稅，提高到50%。

根據印度國防研究機構（IDRW）網站所述，繼川普針對印度出口至美國的商品，徵收首波25%關稅後，印度國防部3日即決議，將暫停為印度海軍額外採購的6架波音P-8I反潛機計劃，8月7日起生效。印方消息人士透露，這項決議反映了印度對不斷升級的貿易緊張局勢，和飛機高昂成本的應對舉措，已經成為國防人士爭論的焦點。

印度海軍目前擁有12架P-8I反潛機，美國國務院於2021年5月又再批准了另外6架同型機增購案，估計價值為242億美元（約新台幣7204億元），增加印度東部軍區、西部軍區的機隊規模。然而，由於成本上升、供應鏈中斷，這項採購案面臨延遲，到了今年7月，每架成本將上升至約36億美元（約新台幣1071億元），比2021年的報價還增加了50%之多。

印度國防研究機構評估，川普政府不僅提高關稅，同時還向印度施壓，要求其增加對美國武器採購數量，包括P-8I反潛機、F-35匿蹤戰鬥機，以對抗中國在印大地區的影響力；然而，印度國防部停止採購P-8I反潛機的決定，反映了美國重大軍事交易案遭受更廣泛的停滯，因為印度優先考慮「印度製造」計劃，並評估抵消貿易失衡的方案。

印度上週才拒絕了美國針對F-35戰機的推銷，相較之下，俄國Su-57戰機及技術轉移方案，更符合印度國防自主發展目標。而P-8I反潛機增購案的暫停，讓印度捉襟見肘的國防預算獲得趨緩，但對印度海軍而言，海上巡邏任務將更加吃力，需要額外的飛機填補戰力空缺，來確保任務覆蓋範圍。

