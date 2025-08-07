限制級
西南氣流遠離但家園仍待善後 國軍續派員到嘉義協助災後復原
第五作戰區官兵與民眾攜手搬除傾倒的路樹。（第五作戰區提供）〔記者涂鉅旻／台北報導〕丹娜絲颱風與上月底的西南氣流對台灣中、南部地區造成嚴重災情，雖然西南氣流已遠離，但環境復原工作還在執行中。駐守中台灣的陸軍十軍團（第五作戰區）今日表示，今日持續派遣官兵前往嘉義地區，協助清理水溝與移除傾倒樹木等工作，盼盡早協助民眾恢復正常生活。
第五作戰區今日表示，其持續派遣兵力分赴嘉義水上、布袋及朴子等地區，協助環境清整工作。即使天氣已經轉晴、烈日高照，官兵們依舊不畏酷暑，在烈日下揮汗投入任務，展現軍人堅毅精神與服務熱忱。
第五作戰區所屬官兵協助民眾清理住家周邊排水溝渠,移除路旁傾倒樹木,與地方居民齊心協力重整家園,彰顯地方凝聚力與國軍的深厚情誼。其強調,雖風雨已歇,但復原工作刻不容緩,將持續與政府站在第一線協助地方早日恢復正常生活,落實「軍民一家」的精神。
