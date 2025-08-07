【影】新機到！日自衛隊首批F-35B戰機 「垂直降落」新田原基地

Equipment delivery: Japan today received the first batch of four American F-35B fighters （59-8201, 59-8202, 59-8203, 59-8204）. The aircraft arrived at Nyutabaru Air Base #F35B pic.twitter.com/mc7cXHn6bb — Uncensored News （@Uncensorednewsw） August 7, 2025

涂鉅旻／核稿編輯

〔記者陳治程／綜合報導〕日本防衛省向美國採購近150架F-35A/B戰機，同時對海上自衛隊「出雲號」、「加賀號」兩艘直升機護衛艦進行「航艦化」改裝，為後續F-35B型機的部署鋪路；該國首批F-35B日前出廠後，今（7）日已有當地民眾直擊「本尊」抵達日本，見證該型機的發動機噴嘴向下轉動、懸停後緩慢垂直降落，其動力特性展露無遺。

美軍《星條旗報》（Stars and Stripes）7月底引述日本防衛省聲明指出，日本向美國採購的首批4架F-35B戰機，預計今日抵達位於九州宮崎的新田原基地（Nyutabaru Air Base），進駐日本西南隅；在稍早，社群媒體已開始流傳，有當地民眾捕捉到F-35B戰機抵達新田原基地的第一手畫面，只見戰機張開減速板懸停基地上空，噴嘴向下垂直降落，模樣相當醒目。

日本首批3架F-35B垂直起降型戰機，今（7）日下午順利抵達九州宮崎縣的新田原航空基地。（取自X帳號 @Uncensorednewsw）

不過，日方原訂今天有4架新機抵達，卻因故只有3架現身，實際原因尚待官方說明。

綜合美方公開紀錄，日本2011年就選定F-35為航空自衛隊下一代主力戰機，其中F-35A型機採購105架、並追加採購42架F-35B型機，主要隸屬航空自衛隊（JASDF），後者還將部署至改裝中的兩艘準航艦「出雲號」（DDH-183）、「加賀號」（DDH-184）上，使其具備遠洋空中兵力投射的能力。



在日本迎接F-35B新機進駐之際，日前啟程赴日的英國皇家海軍「威爾斯親王號」航艦，也將與海自「加賀號」準航艦共同演練戰機甲板起降作業，促進雙邊作業互通性。圖為加賀號2024年10月赴美驗證同型機起降情形。（日本防衛省官網）

而在日本F-35B新機落地之際，日前才完成「護身軍刀」聯合演習，並啟程赴日的英國皇家海軍航艦「威爾斯親王號」（R09），將與日本海上自衛隊的「加賀號」共同演訓，實施該型戰機的甲板起降演練，提升兩軍作業互通性，也為日本將F-35B戰機部署上艦的後續戰力規劃鋪路。

日前抵達新加玻的英國皇家海軍威爾斯親王號航艦，現已完成澳洲「護身軍刀」演習任務，北上赴日。（英國皇家海軍官網）

