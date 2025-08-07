自由電子報
軍武頻道
軍武首頁 軍情動態 國防MIT 軍武百科 國防袐辛 軍風尚 軍武書摘 自由講武堂 軍情人物
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
軍武 > 軍情動態 > 國際軍情

在戰火中進化 以色列完成「大衛彈弓」升級測試

2025/08/07 17:05

以色列「大衛彈弓」（David’s Sling）防禦系統正在進行實彈試射。（圖：以色列國防部）以色列「大衛彈弓」（David’s Sling）防禦系統正在進行實彈試射。（圖：以色列國防部）涂鉅旻／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕以色列國防部近日宣布，其已成功完成一系列針對「大衛彈弓」（David’s Sling）防禦系統升級版的實彈測試，藉此強化該系統應對以色列國防軍（IDF）面臨各種未來威脅與作戰場景的能力。

國防新聞網站《Defense News》報導，此次測試由以色列飛彈防禦組織（IMDO）與美國飛彈防禦局（U.S. Missile Defense Agency）合作執行。主要承包商為以色列的拉斐爾先進防禦系統公司（Rafael Advanced Systems），次承包商則是雷神飛彈系統公司（Raytheon Missile Systems）。

以色列官方在聲明中表示：「此次測試代表了系統升級的又一次突破。」聲明指出，該系統已在「鐵劍戰爭」（Iron Swords War）與「雄獅崛起行動」（Operation Rising Lion）中，藉由成功的作戰攔截，展現高度的作戰能力。

這些測試是在持續的加薩戰爭，以及其今年6月在伊朗的軍事行動背景下進行，以色列國防部曾證實，「大衛彈弓」系統曾攔截了從伊朗發射的彈道飛彈。

「大衛彈弓」防禦系統用於反制火箭、各式飛彈、巡弋飛彈、飛機與無人機等空中威脅，是以色列多層次空防系統中的核心防禦層，另還包括「箭式」（Arrow）武器系列、「鐵穹」（Iron Dome）防禦系統，以及即將部署的「鐵束」（Iron Beam）雷射系統。

以色列國防部高級官員、備役少將巴蘭（Amir Baram）表示：「對手持續測試我們的防空系統，因此我們必須不斷升級，同時快速推進能賦予我們決定性優勢的突破性技術。」

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

今日熱門
載入中