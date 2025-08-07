在戰火中進化 以色列完成「大衛彈弓」升級測試

以色列「大衛彈弓」（David’s Sling）防禦系統正在進行實彈試射。（圖：以色列國防部）涂鉅旻／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕以色列國防部近日宣布，其已成功完成一系列針對「大衛彈弓」（David’s Sling）防禦系統升級版的實彈測試，藉此強化該系統應對以色列國防軍（IDF）面臨各種未來威脅與作戰場景的能力。

國防新聞網站《Defense News》報導，此次測試由以色列飛彈防禦組織（IMDO）與美國飛彈防禦局（U.S. Missile Defense Agency）合作執行。主要承包商為以色列的拉斐爾先進防禦系統公司（Rafael Advanced Systems），次承包商則是雷神飛彈系統公司（Raytheon Missile Systems）。

以色列官方在聲明中表示：「此次測試代表了系統升級的又一次突破。」聲明指出，該系統已在「鐵劍戰爭」（Iron Swords War）與「雄獅崛起行動」（Operation Rising Lion）中，藉由成功的作戰攔截，展現高度的作戰能力。

這些測試是在持續的加薩戰爭，以及其今年6月在伊朗的軍事行動背景下進行，以色列國防部曾證實，「大衛彈弓」系統曾攔截了從伊朗發射的彈道飛彈。

「大衛彈弓」防禦系統用於反制火箭、各式飛彈、巡弋飛彈、飛機與無人機等空中威脅，是以色列多層次空防系統中的核心防禦層，另還包括「箭式」（Arrow）武器系列、「鐵穹」（Iron Dome）防禦系統，以及即將部署的「鐵束」（Iron Beam）雷射系統。

以色列國防部高級官員、備役少將巴蘭（Amir Baram）表示：「對手持續測試我們的防空系統，因此我們必須不斷升級，同時快速推進能賦予我們決定性優勢的突破性技術。」

