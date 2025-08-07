耗時11年策劃打破70年紀錄！ U-2偵察機飛行逾14小時、11000公里

美軍證實，一架呼號為「DRAGON 70」的雙座TU-2S達成了飛行超過14小時、橫跨美國本土48州、航程逾11100公里的飛行。圖為落地後飛行員向群眾揮手。（圖片取自美國空軍）

〔記者劉宇捷／綜合報導〕1955年8月，U-2偵察機在意外首飛70週年之際，美國空軍完成了一項大膽且秘密的致敬計畫，並隨後公開證實，一架呼號為「DRAGON 70」的雙座TU-2S達成了超過14小時、橫跨美國本土48州、航程逾6000海浬（約11100公里）的飛行，打破該機問世以來的紀錄，而這項壯舉需精心策劃，美軍耗時了11年才得以實現。

日前有美國軍事迷透過公開通訊發現了一架航跡特殊的U-2型機，並有可能打破該機的飛行高度與續航紀錄。對此，美國空軍隨後也正式發布新聞稿證實，這架來自第9偵察聯隊的TU-2S，在首飛70週年之際，完成了一項前所未有的飛行。這架TU-2S達成有史以來最長的單次飛行，飛越了美國本土所有48個州，同時飛行高度也超越了已知的極限。

兩名飛行員於7月31日晚間，駕駛著TU-2S從比爾空軍基地（Beale AFB）起飛，準備執行大膽的致敬任務。（圖片取自美國空軍）

這架任務機的呼號為「DRAGON 70」以向70週年致敬。美軍表示，兩名飛行員於7月31日晚間，駕駛著TU-2S從比爾空軍基地（Beale AFB）起飛，在飛行超過14小時、逾6000海浬後，於8月1日下午返回基地。而值得一提的是，作為致敬活動的一部分，這趟飛行也飛越了特別設置的航線、地點，例如飛越曾經為國捐軀的U-2飛行員住家，來感念前輩們的付出。

作為致敬活動的一部分，這趟飛行也飛越了特別設置的航線、地點，例如飛越曾經為國捐軀的U-2飛行員住家，來感念前輩們的付出；最終，這架飛機於1日下午返回比爾基地。（圖片取自美國空軍）

美軍指出，這項大膽的致敬計畫需要精心策劃，包括協調飛行路線規劃、選擇緊急加油點、考量風力、溫度、高度等因素，以及如何避免越境進入錯誤的空域等，而這只是準備的一部份，因此它耗時了11年才正式實現。同時，空軍也藉此機會測試該機隊新的任務規劃軟體，該軟體是專門用來規劃複雜任務之用，但此前它從未用於規劃如此長時間的飛行。

70週年紀念飛行不僅是為了打破紀錄，也是為了紀念洛克希德U-2偵察機的傳奇故事。任務飛行員Cory Bartholomew說道，如今U-2已經在7萬英尺的高空飛行了70年，看來是時候展示一下這架飛機的真正實力了！



70週年紀念飛行不僅是為了打破紀錄，也是為了紀念洛克希德U-2偵察機自1955年以來的傳奇故事。（圖片取自美國空軍）

