肯定榮民一生為國 李棟樑邀多位藝人慰問屏東榮家

軍友社榮譽理事長李棟樑慰問屏東榮家，感謝榮民一生為國付出。（軍聞社提供）〔記者涂鉅旻／台北報導〕「軍聞社」今日報導，軍友社榮譽理事長今日與民間企業代表、藝人一同前往屏東榮家，透過音樂表演、關懷互動方式與榮民、眷屬同樂。李棟樑表示，榮民前輩一生為國家犧牲奉獻，是台灣社會穩定發展的關鍵力量，因此在父親節前夕辦理活動，表達感謝之外，也讓長輩感受社會的敬意與祝福。

軍聞社報導，身兼軍友社榮譽理事長、陳玲社會福利慈善事業基金會董事長的李棟樑與民間企業代表，以及藝人殷正洋、王海玲與吳淑敏等人，一同前往屏東榮家，辦理「讓心勇敢飛，歌聲滿榮家」活動，現場演唱多首經典懷舊歌曲，包含《中華民國頌》、《甜蜜蜜》、《恰似你的溫柔》等，長輩們隨著旋律輕聲合唱，氣氛溫馨感人。前往屏東榮家的歌手們，為榮民前輩帶來多首經典歌曲。（軍聞社提供）

李棟樑表示，榮民前輩一生為國家犧牲奉獻，是台灣社會穩定發展的關鍵力量；基金會選在父親節前夕來到屏東榮家，除了表達誠摯感謝，也希望藉由溫暖的音樂與關懷行動，讓長輩們感受到社會的敬意與祝福。屏東榮家主任李秦強也感謝軍友社等單位，長期對榮家的關心與付出，他並表示，榮家將持續努力打造安全溫馨的頤養環境，讓長輩們在快樂與尊嚴的環境中，安享晚年生活。

