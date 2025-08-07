F-35B風光抵日 噪音抗議與基地延宕成戰力隱憂

8月7日，日本航空自衛隊首批三架F-35B匿蹤戰鬥機之一，正在南部新富町的新田原空軍基地進行垂直降落。其短場起飛/垂直降落能力是日本強化離島防衛的關鍵。（美聯社）

〔編譯陳成良／綜合報導〕當日本軍事迷為首批F-35B匿蹤戰機抵達九州歡呼之際，外媒指出，這支被視作抗中關鍵戰力的王牌部隊，正迎來訓練基地建設延宕，以及居民抗議的噪音問題，這來自日本內部的雙重挑戰，已成新銳空中戰力的首道關卡。

《美聯社》（AP）報導，這3架F-35B戰機，今（7）日飛抵九州宮崎縣的新田原航空基地，但它們原定的主要訓練場地，是鹿兒島縣的馬毛島（Mageshima）基地，兩地之間相距160公里，但馬毛島基地的跑道工程卻因故延誤，使得這批新機得「暫時」在新田原基地進行，並持續至2030年左右。

報導指出，這項「臨時措施」已引來當地居民的怒火，人們擔憂F-35B在起降的巨大噪音會嚴重影響生活品質，因而展開抗議活動。

日本航空自衛隊首批F-35B匿蹤戰鬥機之一正準備降落，地面上的媒體與民眾見證了這一歷史時刻。（美聯社）

F-35B戰機的短場起飛／垂直降落（STOVL）能力，能使其部署至準航艦「出雲號」（Izumo）與「加賀號」（Kaga）上，大幅提升日本在西南諸島的機動防衛能力。但戰力的發揮與完善的後勤、訓練息息相關。報導寫道，馬毛島基地工程的延誤不僅為這批新成員帶來，更在其形成戰力前，就先與地方民意陷入緊張關係中，形成日本強化國防的背後隱憂。

日本向美採購42架F-35B及105架F-35A戰機，是美軍以外最大的海外F-35機隊。航空自衛隊表示，第4架F-35B型機預計稍晚抵達，至明（2026）年3月底前，新田原基地還將再接收4架同型機。

