美韓年度軍演「乙支自由護盾」多場訓練延後 專家解析背後考量

美韓共同宣布「乙支自由護盾」聯合軍演將於18日展開。（美聯社）

〔編譯林家宇／綜合報導〕美國與南韓7日共同宣布，為期11天的年度聯合軍演「乙支自由護盾」（Ulchi Freedom Shield）將於18日展開。不過，40場的野外機動訓練（FTX）有20場延至9月。專家認為，此舉可能是首爾當局有意避免過度刺激平壤所採取的作法。

南韓聯合參謀本部發言人李誠俊在新聞發布會上提到，今年的乙支自由護盾接近去年規模，但有半數野外機動訓練延後進行，理由包括在極端熱浪期間確保訓練環境，以及維持戰鬥防衛平衡態勢等，強調背後沒有任何政治因素考量。

「韓聯社」引述南韓統一部高階官員說法，延後訓練時程意在減輕與北韓對立；研究北韓事務的「世宗研究所」副總裁鄭相昌則認為，北韓對於時程調整絲毫不會感到滿意，平壤當局想要的是終止與美國的軍演。

「南華早報」引述專家看法，從軍演發布的時間和語氣來看，首爾試圖在維持嚇阻同時，保持與平壤開啟對話的可能性。

