環台挑釁！中國單日出動63機艦擾台

2025/08/08 09:57

中國解放軍進入台海周邊空域示意圖。（國防部提供）中國解放軍進入台海周邊空域示意圖。（國防部提供）〔記者方瑋立／台北報導〕中國對台文攻武嚇不斷，國防部今（8）日表示，中國解放軍昨（7）日凌晨6時起至今晨6時止，總計出動共機57架次軍機擾台，其中有38架次逾越台灣海峽中線，進入北部、中部、西南及東部空域，另有中國軍艦6艘、公務船4艘，持續在台海周邊活動。

根據國防部公布的示意圖，首先昨從上午5時45分至晚間7時50分，共計出現31架次中國解放軍軍主、輔戰機及無人機活動，其中13架次逾越台海中線，沿我24浬鄰接區外圍線挑釁。其中，從昨日上午6時20分至下午3時54分，有3架次輔戰機及無人機繞台飛行，直達我東部空域。

另外，國軍偵獲，從昨日上午7時15分至下午5時40分，另有22架次主、輔戰機及無人機在我西南空域活動，全數逾越台海中線，另外，北部空域於上午7時50分至中午12時10分，出現1架次輔戰機徘徊。

國防部強調，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。

