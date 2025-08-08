美海軍F/A-XX戰機起死回生！ 諾格公布概念圖不讓F-47專美於前

在獲參議院的預算支持後，諾斯洛普格魯曼公司也積極推動其F/A-XX設計提案，並在其官網中發布一張渲染示意圖，引發了人們對海軍新六代機的猜想。（圖片來源：諾斯洛普．格魯曼）

〔記者劉宇捷／綜合報導〕在美國參議院批准撥款20億美元（約新台幣597億元）資助海軍F/A-XX及E-7計畫後，諾斯洛普．格魯曼公司也積極推動其F/A-XX設計提案，並在官網發布一張渲染示意圖，引發人們對海軍第六代戰機的猜想。美軍日前傾向傾力發展空軍的F-47六代機計畫（NGAD），因而導致F/A-XX的研發資金近乎見底，在獲得參議院支持後，這項計畫可望起死回生、加速推行。

美國軍工大廠諾斯洛普．格魯曼（簡稱諾格）日前低調地在網站上，發布了一張新一代戰機的概念渲染圖，並附註說明為「F/A-XX Concept」，這也是有關海軍第六代戰機的最新官方影像。儘管這張圖陰影部分濃厚、機身後半部尾翼也未呈現，但作為海軍艦載機，其合理地以一艘航空母艦作為背景；這張圖無論在外型或呈現方式上，都與美軍日前公布的F-47渲染圖，有異曲同工之妙。

美國軍工大廠諾斯洛普格魯曼日前低調在其網站發布了一張新一代戰機的概念渲染圖，並附註說明為「F/A-XX Concept」。（圖片來源：諾斯洛普．格魯曼）

F/A-XX的概念圖無論在外型或是呈現方式上，都與美軍日前公布的F-47渲染圖有異曲同工之妙。（圖片來源：美國空軍）

F/A-XX計畫目前尚未確定獎落誰家，不過，該計畫目前的競爭者只剩波音、諾格兩家公司，考量波音已獲得了空軍的F-47 NGAD計畫，以及人力、財力負荷，F/A-XX有很高機率由諾格操刀研製。

根據軍聞網站《The Aviationist》分析，檢視F/A-XX概念圖，這架飛機擁有高度流線化的外型，將機腹、機翼以及機身其他部分的線條流暢結合，具備標準匿蹤外型，巨大型尖銳的機鼻可提供足夠空間，安裝主動電子掃描陣列（AESA）雷達。

此外，從概念圖還能看出雙輪鼻輪起落架、彈射器連桿等航艦專用設計，但是否有垂直尾翼則不得而知。至於F/A-XX概念圖描繪進氣口位於機身上方、駕駛艙後方的佈局，考量此處是匿蹤戰機最敏感的部分之一，因此很可能只是暫時性的設計。

由於美國國防部長赫格塞斯更傾向將資源投注在波音的F-47上，因此外傳F/A-XX計畫日前一度遭擱置，資金只夠維持計畫不終止，美國國會對此提出質疑，美國參議院甚至還在7月31日通過參議院版的明年預算法案，規劃挹注14億美元給F/A-XX計畫，試圖保留計畫，讓F/A-XX重獲一線生機。

