【影】憲兵將購3套M-ACE反無人機系統 強化首府周邊戍衛效能

〔記者陳治程／台北報導〕國軍近年積極提升首都圈防衛密度，先是規劃擴編憲兵兵力、調整海軍陸戰隊66旅編屬並進駐台北市；同時藉由換裝人攜式刺針飛彈、監偵型無人機等新式武器強化不對稱戰力。知情人士指出，為補現行無人機反制系統「軟殺」之不足，因此，憲兵指揮部計畫向美採購3套「硬殺」的M-ACE無人機反制系統，強化總統府周邊的衛戍防護網。

為強化現有首都反無人機能量之不足，憲兵指揮部計畫向美採購3套M-ACE機動車載反無人機系統，為應對一、二級無人機威脅增加硬殺手段。（擷自諾斯洛普．格魯曼官方文件）

M-ACE為「機動目獲指引效力器」（Mobile, Acquisition, Cueing and Effector）的縮稱，是由美國諾斯洛普．格魯曼公司開發的車載反無人機系統，其以30鏈砲為核心，並可搭配光學／紅外（EO/IR）感測器、三維全向雷達、電戰模組等套件，以諾格自有指管（C2）介面操控，在人在迴路（man-in-the-loop）設計下，反制一、二級無人機。此外，該系統也已投入烏克蘭戰場數年，具備實戰經驗。

知情人士證實，為強化首都衛戍效能，防範中國解放軍發動無人機群攻、直搗政經中樞，憲兵指揮部2年前便向美方詢價，往來數回後，終算在今（2025）年敲定採購3套，期望在目前以「軟殺」干擾為主的無人機反制槍、無人機反制系統下，補上「硬殺」（kinetic）手段的關鍵缺口。

M-ACE反無人機系統是以30鏈砲為核心，可搭配光學／紅外感測器、三維全向雷達、電戰模組等套件，在諾格指管介面操控下，有效反制一、二級無人機。（諾斯洛普．格魯曼官網）

隨著憲兵部隊將陸續獲得監偵型無人機、彈簧刀300等偵、打用無人空中載具，M-ACE系統的採購也將與其相輔相成，成為首都防衛的矛與盾。

此外，時值國防部循政府軍費達「GDP的3%」政策指導，加大規劃軍事投資之時，有媒體指出該系統有望納入明（2026）年度特別預算，實際結果仍待行政院提出預算特別條例，以及下年度公開預算後比較明朗。

彈簧刀300無人機。（美聯社資料照）

