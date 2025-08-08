和中國爭奪抗戰80周年話語權 國軍眾將赴榮家頒勳章感念榮民付出

鍾樹明副部長7日頒贈前陸軍上校樊定永先進「紀念二戰暨抗戰勝利80週年紀念徽章」，並關心其生活狀況。（圖取自軍聞社）

〔記者吳哲宇、涂鉅旻／台北報導〕今年適逢紀念二戰與抗戰勝利80週年，中共不斷抹滅國軍在戰爭中的主要貢獻，更試圖邀請我退伍軍人赴中參加紀念活動，搶奪抗戰話語權。對此，國防部副部長鍾樹明上將、國防部副部長柏鴻輝與空軍司令鄭榮豐上將，昨分別前往全台各地，拜訪抗戰老榮民，親頒「紀念二戰暨抗戰勝利80週年紀念徽章」，感謝榮民過去為捍衛國家的付出，彰顯對抗戰先進的崇高敬意與重視。

對於二戰、對日戰爭勝利屆滿80周年，中國將在9月舉辦「紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年大會」，且不斷邀請參與這場戰爭的退伍軍人或後人參加活動，根據《南華早報》報導，中國已邀請飛虎隊陳納德（Claire Chennault）將軍的後人，出席9月在北京舉行的抗戰勝利80週年紀念活動，讓兩岸對於抗戰話語權的爭奪更趨於白熱化。

據了解，國防部為使話語權爭奪不居於下風，因此也積極籌辦相關活動，同時透過軍媒發布訊息，彰顯對此事件的重視，透過《軍聞社》等官方媒體發布相關訊息即是其中一環。

根據《軍聞社》7日報導，鍾樹明、柏鴻輝和鄭榮豐近日分別前往全台各地榮民家中，頒贈「紀念二戰暨抗戰勝利80週年紀念徽章」。鍾樹明昨日前往前陸軍上校樊定永家中，樊定永15歲就參加地方抗戰游擊隊，負責破壞、情報傳遞與武裝反擊。在抗戰期間親眼目睹無數百姓流離失所等慘狀，雖然生活艱困，但他仍堅定「誓死保家衛國」信念，趕走侵略者，守護國家。

當鍾樹明頒贈勳章時，樊定永先進直呼今天是「退伍後最高興的一天」，感謝國家對其關懷；樊定永也希望年輕一代不要遺忘先人浴血奮戰所換來的和平與自由，唯有記住歷史、珍惜當下，才能讓先賢先烈為國犧牲、奉獻的精神永續傳承。

柏副部長7日頒贈前空軍中將王德輝先進「紀念二戰暨抗戰勝利80週年紀念徽章」。（軍聞社提供）

柏鴻輝則至新北王德輝先進家中拜訪，民國26年日寇侵華，年僅16歲的王德輝響應政府號召投身軍旅。陸軍官校畢業後，至江西擔任排長，曾參與江西上高會戰。民國32年，因緣際會加入空軍，曾至印度、美國飛行學校受訓，也曾接受偵察機飛行訓練，在兩岸對峙期間，多次駕機深入大陸敵後執行偵照任務，也間接催生黑貓中隊的誕生。

另外，空軍司令鄭榮豐也前往空軍李啟輝士官長家中拜訪，李啟輝先進原從事教職，民國33年值民族危難，年僅20歲的李啟輝毅然投筆從戎分發至上海空軍基地飛機待修庫擔任後勤士官，負責飛機零件檢修與修復。

李啟輝民國38年隨政府來臺，在屏東空軍基地繼續軍旅生涯，堅守崗位，直至55歲時以空軍士官長光榮退役。李啟輝雖沉默寡言，卻以身體力行方式向晚輩展現其忠誠愛國軍人氣節，長子李作剛有感於父親畢生奉獻國家安全，遂投入臺灣高鐵公司擔任技師，為國家的交通建設發展奉獻心力。

而今年國防部設計「紀念二戰暨抗戰勝利80週年紀念徽章」，以國旗元素為背景，結合勝利的英文Victory的「V」及數字「80」，並以抗戰老兵敬禮剪影，代表對英勇戰士的尊敬與懷念，徽章外側以「二戰暨抗戰勝利八十週年」與其英文環繞。

空軍司令鄭榮豐上將6日頒贈前空軍李啟輝士官長「紀念二戰暨抗戰勝利80週年紀念徽章」。（圖取自軍聞社）

