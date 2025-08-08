第2艘非台灣溪流命名 沱江級9號艦命名為「柳江」 紀念戰功艦

沱江級第2批次2號艦（第9艘）將正式命名為「柳江」艦（PGG-628），其目前正準備進行下水暨命名儀式。圖為該艦日前拖出棚廠的畫面。（李忠衛授權提供）

〔記者劉宇捷／台北報導〕沱江級第二批次2號艦（全系列第9艘）將正式命名為「柳江」軍艦（PGG-628），該艦目前仍在棚廠船台上，但已掛上艦飾準備迎接命名儀式。值得注意的是，「柳江」軍艦並非沿用全台溪流來命名的慣例原則，而是如同首艦「沱江」軍艦一樣，以紀念九二海戰中的「柳江號」驅逐艦（PC-123）來命名，成為第二艘不是使用台灣河川命名的沱江級艦。

根據蘇澳軍事迷目擊，沱江級8號艦「丹江」艦（PGG-627）目前停泊在棚廠外，執行最後艤裝作業，進度快速；9號艦（PGG-628）則持續位於棚廠內的船台上，並已掛上藍、白、紅的艦飾，準備低調進行下水暨命名儀式。

請繼續往下閱讀...

相關人士表示，沱江級艦9號艦將命名為「柳江」，其並非命名自台灣的溪流，而是與「沱江」艦相同，以1958年參與「九二海戰」的「柳江號」戰功艦來命名，因此，與其他多數同級艦的命名原則不同。

圖為九二海戰後，受重創的沱江軍艦；而柳江艦與沱江艦同型，共同參與了海戰，亦為戰功艦。（圖片取中華民國海軍刊物）



其他如「丹江」、「富江」、「安江」及「萬江」等沱江級艦，分別以南投丹大溪、花蓮富源溪、宜蘭安農溪與花蓮萬里溪等台灣河川命名，這也是沱江級艦的基本命名原則，因此「柳江」艦如同首艦「沱江」一樣，可說是個例外。

在1958年9月的「九二海戰」，海軍沱江軍艦、柳江軍艦以及維源軍艦，共同護衛美堅號中型登陸艦，為金門運補，並運送美籍顧問、記者團與沱江艦上的機密彈道測距儀前往金門，從馬公出發向料羅灣進發，卻在隔日返航期間，遭遇中國魚雷艇攔截。柳江艦配合維源艦攔截中國軍艦，在激烈交戰後完成護航任務，不畏艱難，展現驍勇善戰之精神；而沱江艦則遭受中國砲艇集火重創，拖回台灣後即除役。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法