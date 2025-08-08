澳洲新型登陸運輸艇 強化印太部屬準備登陸

澳洲奧斯塔集團登陸艇示意圖。（圖取自奧斯塔集團）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕澳洲做為印太區域戰略支點，為強化投射能量，澳洲奧斯塔集團宣布已獲得澳洲政府批准，將簽署《戰略造艦協議》（SSA），為澳軍「大地8710」計畫建造數十艘新款中、大型登陸運輸艇，提升澳軍執行兩棲和濱海作戰任務的戰力。

軍聞網站「Naval News」5日報導，根據協議內容，澳洲政府將指定奧斯塔集團子公司「奧斯塔國防造船公司」，和新成立的「特殊用途載具」（Special Purpose Vehicle）公司，作為澳軍二級水面艦的專責承包商，並根據2023年提出的「大地8710」計畫，為澳洲陸軍新編組的近岸運輸支隊，建造8艘大型、18艘中型登陸運輸艇，協助提升澳軍地面部隊、戰甲車與裝備的水面長程運輸能量。

奧斯塔集團執行長克雷格表示，政府批准SSA可說是「一個決定性時刻」，不僅體現奧斯塔具備協助政府實現國防目標的能力，也代表其過往卓越造艦紀錄獲得認可；他強調，集團將透過SSA持續與官方密切合作，在日益複雜的國際戰略環境下，確保國防採購流程和船艦供應鏈的自主權與彈性。

目前澳洲政府與奧斯塔集團正就合約進行最終談判，待協商結束後，相關細節將另行公布。按照現行規劃，奧斯塔公司未來將在澳洲西部韓德森的造船廠打造新運輸艇部隊，預計2032年前完成交付；未來可望取代租用民間企業艦艇運輸的現行機制，大幅提升澳軍在兩棲與濱海環境下的機動投射戰力。

