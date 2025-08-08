自由電子報
軍武 > 軍情動態 > 國際軍情

北約首採100千瓦級雷射系統 澳洲打響外銷第一砲

2025/08/08 11:36

澳洲EOS公司開發的高能雷射（HEL）系統，具備每分鐘可癱瘓逾20架無人機的能力，專為因應小型至中型無人機（第1至第3類）蜂群協同攻擊而設計。圖為該系統整合於標準貨櫃平台的模組化裝置。（圖：EOS）澳洲EOS公司開發的高能雷射（HEL）系統，具備每分鐘可癱瘓逾20架無人機的能力，專為因應小型至中型無人機（第1至第3類）蜂群協同攻擊而設計。圖為該系統整合於標準貨櫃平台的模組化裝置。（圖：EOS）

涂鉅旻／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕澳洲「光電系統公司」（Electro Optic Systems, EOS）已獲得一份基於高功率雷射技術的反無人機系統訂單。報導指出，這是全球首張100千瓦級雷射防禦系統的外銷訂單，凸顯在烏克蘭戰爭之後，民主聯盟國家對反制無人機蜂群威脅的高度重視。

軍事新聞網站《Army Recognition》引述澳洲《亞太防務評論》（APDR）報導，雖然下訂雷射防禦系統的客戶身份未公開，但已知是個歐洲北約成員國。合約價值7140萬歐元（約新台幣24.8億元），包含系統生產交付與訓練，將於2025年至2028年間，由EOS位於新加坡的生產中心執行。

EOS開發這款高能雷射（High Energy Laser, HEL）系統，專為反制協同蜂群攻擊而設計。其功率達100千瓦，具備持續開火能力，每分鐘可癱瘓超過20架無人機，即使對方採取快速機動或熱屏蔽等反制措施也同樣有效。

該系統整合在一個約6公尺的標準貨櫃中，可在2小時內完成部署，並能與北約現有的指管通資網路相容。在連接外部電源時，HEL系統可持續運作，其內部能源則足以擊落超過200架無人機。

EOS過去在反無人機領域主要使用機砲與飛彈等動能系統，此次則正式跨足定向能量武器（directed-energy solutions）領域。根據報導，這套新系統旨在以更具成本效益的方式，反制來自中國、俄羅斯等威權國家的不對稱空中間諜。

