美陸戰隊戰力再升級 增購ACV-30強化兩棲作戰

〔記者吳哲宇／綜合報導〕美軍陸戰隊近日與貝宜系統公司和康斯伯格公司，簽署近3億美元合約（約新臺幣90.5億元），增購31輛「兩棲戰鬥載具」30公厘機砲版本（ACV-30），以及101座遙控砲塔，可進一步強化陸戰隊裝甲火力。

軍聞網站「Defence Blog」報導，美軍陸戰隊近期共頒布2項合約，其中之一是授予貝宜系統公司約1.81億美元（約新臺幣54億元）合約，同意進入「全速量產階段」（FRP）模式，採購31輛配備30公厘鏈砲的步兵戰鬥車型ACV-30，以及相關後勤支援項目，預計2027年9月完工交付，可望發揚優異浮航能力與路面機動性，提升兩棲作戰與艦岸運動能力（Ship-to-Shore Maneuverability）。

此外，另一項合約斥資近1.18億美元（約新臺幣35.2億元），向康斯伯格公司採購101座配備30公厘機砲的RT-20型「保護者」遙控砲塔，專門用以與ACV-30整合。RT-20為「保護者」系列中，最輕巧的一款遙控砲塔，配備出色火控能力和彈道計算電腦，能依據車輛行駛、俯仰或傾斜等不同狀態調整前置量，精準追瞄並摧毀目標；同時，由於遙控砲塔設計不必在車身內部設置砲塔籃，因此有助大幅節省內部空間、提升車組員生存率。

ACV兩棲戰鬥車承繼了AAV7兩棲突擊車，是美軍陸戰隊新一代作戰載具，除載運人員的運輸車（ACV-P），另有指揮車（ACV-C）、搭載30公厘機砲的反裝甲車（ACV-30），以及戰場拖吊的救濟車（ACV-R）四型。ACV於2020年達初始作戰能力後，便進入全速量產，並由陸戰隊第1師率先展開接裝，作為步兵單位的直射支援火力（direct fire support）儎台。

不同於履帶式的AAV，ACV採用8x8輪式防爆底盤，使其兼具濱海登陸和陸路行駛性能，同時搭載衛星通訊（SATCOM）、高頻／特高頻（HF/VHF）無線電通訊裝置，並搭載複合裝甲。至於30鏈砲的反裝甲車型，則保有加裝主動防禦系統的未來升級空間，強化對飛彈、無人機的防禦能力。

