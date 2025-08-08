6國海軍齊聚菲律賓海演訓 美、英F-35B戰機還要登加賀號起降

圖為日本海自「加賀號」護衛艦，率領西班牙海軍「努涅斯號」巡防艦（F104，後一）、日本「照月號」（DD-116，後二）驅逐艦進行聯合演訓之情形。（日本海上自衛隊X帳號）

涂鉅旻／核稿編輯

〔記者陳治程／綜合報導〕日本海上自衛隊（JMSDF）5日宣布，以英國「威爾斯親王號」（R09）航艦打擊群為首的多國艦隊，4日起將在西太平洋共同實施海上聯演，其中5國更是在「護身軍刀」軍演結束後，接續此次演習；這次操演除演練反潛作戰，日「加賀號」護衛艦也將由美、英演練F-35B戰機甲板部署，在熱鬧演訓之餘，聯手實踐對印太安全的承諾。

為提升作戰能量，並提升與盟邦部隊的作業互通性，海上自衛隊規劃自本月4日至12日間，偕同6國海軍部隊在西太平洋聯合演習，除日本外，還包含了美、英、澳、挪威、西班牙五國，並出動「加賀號」、「威爾斯親王號」及「喬治華盛頓號」3艘航艦共同演訓，搭配驅逐艦、兩棲突擊艦、潛艦等多元海上兵力，全面驗證跨國性聯合防衛戰力。

請繼續往下閱讀...

以英國皇家海軍航艦「威爾斯親王號」為首的打擊群，現於菲律賓海和其他5國海軍實施聯合演訓。（英國皇家海軍X帳號）

此外，「威爾斯親王號」打擊群、美海軍「喬治華盛頓號」（CVN 73）航艦打擊群和「美利堅號」（LHA 6）兩棲待命支隊，日前結束澳洲「護身軍刀」19國演習，便趕赴菲律賓海會合日本「加賀號」（DDH-184）護衛艦、澳洲「布里斯本號」（DDG 41）驅逐艦、西班牙「努涅斯號」（F104）和挪威「阿蒙森號」（F311）巡防艦，演練反潛戰等多項高強度作戰課目。

完成初步航艦化改裝的「加賀號」直升機護衛艦（DDH-184），日前與美國海軍的神盾驅逐艦「肖普號」（DDG-86）進行海上演練。（日本海上自衛隊官網）

值得一提的是，部署至威爾斯親王號航艦、美利堅號兩棲突擊艦的英、美軍F-35B戰機，還將在演習期間於「加賀號」甲板上起降，深化美、英、日3國的作業互通性，加速日方艦員熟悉艦載航空戰力。而在此後，英軍航艦打擊群將在演習後北上，12日靠泊日本橫須賀港，更將於本月底開放民眾燈艦參觀，鞏固區域同盟之餘，也實踐維護印太和平穩定的承諾。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法