中國63機艦擾台 日本偵獲1無人機在花蓮以東空域繞飛
日本防衛省掌握，中國1架無人機7日在花蓮以東、與那國島以西活動。（取自日本防衛省統合幕僚監部網站）〔記者涂鉅旻／台北報導〕中國解放軍近二日加大擾台力道，我國國防部統計，自昨天上午6點起算24小時內，我方一共偵獲中國57架次軍機、6艘次軍艦與4艘次公務船，在台灣周邊活動。日本防衛省也掌握，1架型號不明的中國無人機，昨日白天從東海飛向台灣及與那國島間空域，還在花蓮以東盤旋繞飛，日本航空自衛隊即派戰機升空監控。
根據我國國防部統計，中國解放軍7日清晨6時起至今（8）日清晨6時止，共計出動共機57架次軍機擾台，其中有38架次逾越台灣海峽中線，進入北部、中部、西南及東部空域，且有軍機越過台海中線後，在我國東北部、東南部繞飛。另有中國軍艦6艘、公務船4艘，持續在台海周邊活動。
日本防衛省統合幕僚監部7日表示，其在當天上午至下午之間，掌握中國1架型號不明的無人機，從東海飛向台灣以東、日本與那國島以西空域，並且在太平洋上空盤旋，隨後再循原路線返航，日本航空自衛隊西南方面隊派戰機升空應對。根據日方圖資，中國無人機盤旋、繞飛的位置，大約在我國花蓮縣以東空域。
對於中國加大軍機、軍艦擾台力道，從現有資訊研判，可能與前英國首相強生（Boris Johnson）訪台，並屢倡議挺台立場，以及英國航艦「威爾斯親王號」將赴日停泊橫須賀港有關。另值得注意的是，中國、俄羅斯本月初於日本海進行海上聯合演習，兩國軍艦也在日本北海道以北的宗古海峽、西南方的宮古海峽活動，是否有再循往年慣例，再度繞行日本，值得後續觀察。
