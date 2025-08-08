前英相強生力挺台灣、英國航艦將訪東京 中國氣炸機艦擾台頻次劇增

前英國首相強生5日上午出席「凱達格蘭論壇：2025印太安全對話」開幕式，下午出席媒體見面會，回應媒體提問。（資料照，記者廖振輝攝）〔記者方瑋立／台北報導〕英國前首相強生（Boris Johnson）近日訪台出席凱達格蘭論壇，並發表強烈挺台演說，更持續在各社群平台轉貼相關貼文，以及與我國總統賴清德的合照，再次強調台灣不應遭受中國的霸凌和脅迫，也值得英國的大力支持；此外，英國「威爾斯親王號」航艦打擊群將泊靠日本橫須賀港，中國不僅在外交上發表「戰狼」言論，軍事上也增加出動機艦擾台規模，坐實其印太「麻煩製造者」的本質。



中國持續以對台恫嚇挑釁回應，根據我國國防部統計，自6日上午6時至今日上午6時，合計出動72架次軍機、13艘次軍艦擾台，另有5艘公務船一同行動，並實施中方片面宣稱的「聯合戰備警巡」，刻意誤導外界主張，台海周遭為其「執法」區域，以環繞台灣的方式侵擾我國海空域，其背後原因值得探究。

強生5日出席凱達格蘭論壇發表演說，反對中國以武力對台脅迫、恫嚇，甚至主張雖然台灣與巴勒斯坦及烏克蘭不能類比，但符合許多構成國家地位的條件，只因人民謙遜希望維持現狀與和平。

強生6日在Instagram、X社群等平台上，再次發布與賴清德合照，除感謝凱達格蘭論壇邀請外，也再次強調台灣作為民主之島，不應遭受中國霸凌。他說，中國的企圖很明顯，就是利用政治宣傳、挑釁「消磨（grind down）」台灣人的意志，逼迫與共產中國「統一」，他相信這並非台灣人民所能接受。

根據中央社1日報導，台灣是強生海外訪問的其中一站，他在亞洲停留地點包括中國。然而，強生挺台言論已經引起中國跳腳，中國駐英大使館甚至以「胡言亂語、荒唐至極」的戰狼語言譴責強生「竄訪」台灣。強生目前行程未知，但從此之後若再訪中國恐受刁難 ，他近日僅貼出日本大阪世博的兩張展覽照片，無法確認是否為本人所攝。

英國航艦「威爾斯親王號」日前訪問新加坡。（法新社檔案照）此外，來自英國的「大禮包」不僅限於強生訪台，以英國皇家海軍「威爾斯親王號」航艦打擊群為首的多國艦隊，4日起在西太平洋展開聯合演訓，展現歐美國家對印太安全的高度關注。日本已故前首相安倍晉三特別顧問谷口智彥也透露，威爾斯親王號艦隊近日將訪問東京，未來也將常態性部署，這也是民主陣營向中國釋放的強烈訊號，「你所謂的中國夢，將付出高昂的代價」。

外交官員昨指出，中國被踩到痛腳，持續使用戰狼式的外交語言應對，無疑是提油救火。而根據國防部統計，共軍近日機艦擾台頻次遽增，持續以騷擾、脅迫台灣的行動向民主同盟示威，坐實中國才是印太區域真正的「麻煩製造者」。

