台海封鎖兵推內幕曝光 路透：星國成撤僑唯一生路

中國人民解放軍海軍艦艇在台灣附近海域進行軍事演習。一場兵棋推演模擬了類似情境下中國對台進行封鎖，凸顯了區域應對潛在衝突的挑戰。（路透資料照）



〔編譯陳成良／綜合報導〕一場先前未曾被披露的兵棋推演，模擬了中國對台灣進行海空封鎖的危急情境，《路透》報導，這場推演的結果意外揭示，新加坡可能是協助近百萬東南亞國家僑民撤離的唯一生命線。

根據《路透》引述4名知情人士消息所述，這場兵推今年4月在新加坡一家飯店舉行，為期2天，約有40名現役及退役的亞太官員、軍官與安全領域學者參加。並以在台灣遭圍困的核心挑戰下，如何撤離島上近百萬名東南亞國家的國民。

與會者透露，在模擬過程中，各方談判陷入僵局，直到最後時刻，扮演新加坡角色的與會者介入，才找到突破口。其關鍵在於新加坡在台灣數十年來低調運作的軍事存在，使其能動用台灣的機場與飛機。此一軍事部署，即為外界所知的「星光計畫」（Project Starlight），新加坡部隊自1975年起便在台灣進行訓練。

主辦兵推的倫敦智庫國際戰略研究所（IISS）表示，與會者皆以私人身分出席。新加坡國防部稱其未參與該「工作坊」。中國外交部則表示，堅決反對建交國與台灣地區進行任何形式的官方關係與軍事合作。美國國防部一名官員亦稱，美國國防部未正式參與該活動。

新加坡國立大學李光耀公共政策學院學者唐安竹（Drew Thompson）評論此事時指出，關鍵在於需要有管道與關係來執行計畫，「新加坡長期擁有這些聯繫，但其他東南亞國家是否已建立能與台灣在衝突中，進行有意義接觸的非官方網路，仍是個問題」。

