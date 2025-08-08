美陸軍高層證實定向能量武器技術成熟 將投入實戰

美國陸軍的「定向能量機動短程防空系統」（DE M-SHORAD）原型車，搭載了雷神公司（Raytheon）開發的50千瓦級高能雷射武器系統。（圖：雷神公司）



〔編譯陳成良／綜合報導〕外國軍聞網站報導，美國陸軍一名高層官員表示，陸軍近年來持續強化在定向能量武器領域的工作，雷射武器技術已「相當成熟」，正考慮將其應用於更廣泛的飛彈防禦任務。

根據《Breaking Defense》報導，在「太空與飛彈防禦研討會」上，美國陸軍太空與飛彈防禦司令部技術中心主任克拉佩爾斯（Keith Krapels）表示：「我們只需將雷射定向能量跨過終點線…並開始量產。」他並未指明相關技術將貢獻於何項計畫，但他是在一個專門討論次世代太空與飛彈防禦的小組上發言。

美國陸軍在定向能量武器方面的工作，包含測試數種原型，例如「定向能量機動短程防空系統」（DE M-SHORAD）。陸軍快速能力與關鍵技術辦公室（RCCTO）主任拉許中將（Lt. Gen. Robert Rasch）說明，其團隊已在各種功率平台上測試原型，擁有從裝載於步兵班車輛上的20至30千瓦系統，到50千瓦及300千瓦的雷射系統。

拉許強調：「應領導層要求，我們將它們裝上飛機，送往高風險的前線環境，看看它們在第一線上，將如何真正運作。」

然而，克拉佩爾斯也點出當前面臨的挑戰，包括缺乏「健全的製造基礎」與「工程專業知識」。他表示，相較於通訊或雷達系統，定向能量武器尚未建立起足夠的工程基礎。

至於高功率微波武器，克拉佩爾斯認為，其發展進度稍微落後於雷射，但同樣具有巨大潛力。他表示，展現足夠的工程能力是當務之急，藉此說服決策者，相信團隊能打造出宣稱有效的武器，並透過實證來證明。

