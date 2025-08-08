外媒評論今年漢光演習如「展示」 沈明室：以民防概全有失公允

空軍愛國者防空飛彈車7月13日進駐松山機場東面的觀山河濱公園，防範解放軍意圖進犯我重要設施。（本報資料照，記者陳逸寬攝）

涂鉅旻／核稿編輯

〔記者陳治程／綜合報導〕國軍今年度漢光41號演習，從期程、想定情境到實施方式的創新，帶給外界不同觀感，儘管過程仍有缺失，但符合演習「先驗證、後精進」的目標；然而，一篇美國《外交家》雜誌的評論經國內部分媒體轉載後，卻意外地將今年度漢光演習形容成「表演」。國防院學者沈明室指出，若僅從民防對整體演習下論斷，似乎違反比例原則，有失公允。

（原文「漢光演習是「表演」嗎？」，由國家安全研究所研究員沈明室撰述，本報獲國防院同意全文轉載）

日前國內媒體根據美國《外交家》（Diplomat）雜誌的投書文章，做成頭版新聞稱「漢光演習 美媒批像表演」，引起社會關注，部分媒體也跟風報導。針對此訊息，國防部強調「漢光41號」演習依「實兵、實地、實時、實裝」要求，貼近實戰景況進行演練；以「表演」負面解讀，對戮力戰備訓練之國軍官兵並不公平。漢光41號演習究竟是表演或實戰化演練，民間與官方似乎因為立場而有不同看法。

《外交家》是一家政論雜誌，主要提供專家學者發表戰略與安全議題政策研究的園地，文章的篇幅並不長，但學界與政策界也關注這篇來自烏克蘭學者的觀點。文章原名為「臺灣社會沒做好戰爭準備」（Taiwan’s Civil Society Is Not Ready for War）為題，內容報導臺灣今年的漢光演習雖是史上規模最大、動員超過2萬名後備役軍人，但臺灣民防演練仍偏向「表演」（performative）性質。該篇文章並沒有說漢光演習整個演習是一場表演（show），而是指民防演練仍帶有展示的性質。但問題在於漢光演習全程重點在於灰色地帶威脅、聯合兩棲登陸及縱深作戰的因應與反制，僅就民防層面展示性否定實兵驗證的演練，的確違反比例原則。

刊載於美國《外交家》雜誌的原文，標題為「台灣社會沒做好戰爭準備」（Taiwan’s Civil Society Is Not Ready for War）。（擷自美國《外交家》雜誌官網）

以民防為重點的文章觀點

《外交家》一文作者來自烏克蘭，不確定其是否全程實際參與今年的漢光41號演習，可能僅從媒體報導片段的分析，就寫出這篇文章。從內容看，作者們從民防觀點檢視今年的漢光演習，尤其是發現民間在整個城鎮韌性演習（包含萬安及民安演習）中，民眾的配合度似乎有所不足，以至於做出臺灣民眾尚未準備好戰爭的論述。這兩位作者可能是具備軍事作戰與民防背景的專家，並且以烏克蘭自身的經驗來檢視臺灣漢光演習民防演練。但是我們都了解，臺灣與烏克蘭的民防制度不同，臺灣民防法制上就是從屬於警政工作的編組與任務，民防編組並未配備武器，多數執行輔助戰爭的工作。

臺北市2025城鎮韌性演習17日舉行，並在中華電信信義園區進行戰時關鍵基礎設施搶救及大傷救援演練。（本報資料照，記者方賓照攝）

漢光41號演習的城鎮韌性演習乃分區實施，南部因為颱風而暫停，其他本島及外島地區則分區實施，進行防空演練及疏散救護的作為。在防空演練期間，少數民眾即使進入避難設施，但還是沒有完全配合進行個人防護作為，而是在避難設施內遊走，讓人產生執行不徹底的錯覺。這種特殊現象自然會成為媒體報導焦點，旁觀者容易衍生出錯誤的觀察。

漢光演習的性質

國軍各軍種及不同部隊每年都必須接受各種測考及演習，從個人專業技能到小部隊戰術演練、基地測驗及演收、旅戰術對抗，到年度的漢光演習，通常會藉不同目的及形式驗證與強化部隊戰力。漢光演習是全國軍參與的重大演訓，目的在驗證各戰區防衛作戰計畫是否可行。尤其針對最新戰略情勢變化，完成計畫修訂，透過兵棋推演驗證其可行性後，透過漢光演習以實兵方式，驗證作戰計畫的可行性。希望能逐年修改驗證，找出缺點，修改後演練，使戰爭爆發狀況生效後，作戰計畫可以立即運用。

憲兵部隊7月14日首度聯手維安特勤隊，運用台北地下化的捷運設施，自南港至善導寺再到萬華龍山寺站，實施兵力機動轉移。（國防部X帳號）

事實上，從去年演習開始，不論強調「有想定、無劇本」、或者是「無劇透」的說法，都在強調漢光演習針對部隊任務提出各種突發狀況，考驗部隊的指揮、應變及訓練成果。如果預先告知部隊演習細節，讓部隊不斷練習，在演習當天正式上場，就會成為一場追求完美的示範演出，而非演習或對抗。以往漢光演習常以灘岸作戰的火力展示來做為漢光演習的結尾，會針對敵軍登陸狀況，演練海空及地面武器系統反登陸作戰景況。國軍以各種編制武器針對敵軍登陸，以聯合火力殲滅登陸敵軍，展現武器與部隊訓練的精良，提振軍民的士氣，但仍免不了遭受不符實戰狀況或火力秀的批評。

演習關鍵在於演習的目的，從以往單純驗證戰力及戰士訓練成果，到現今的無劇本實戰化訓練，都是在回應當前情勢變化所擬定的演習目的。部隊行動不論是預先準備或臨時突發狀況，都可以考核出部隊訓練成果，不能因為火力展示就否定部隊訓練。以日本的富士山火力展示而論，日本自衛隊每年在固定地形進行聯合作戰的火力展示，但是日本媒體不會批評日本自衛隊在表演或是演習像表演，因為演習目的不同，表現形式也有差異。

圖為英國皇家海軍航艦打擊群，在今年「護身軍刀」19國演習期間，偕同美、澳海軍機、艦實施編隊航行演練。（「護身軍刀」演習官方X帳號）

同樣的，以最近的2025年美澳「護身軍刀」演習（Talisman Sabre）來看，美日澳等國在演習中進行海馬斯火箭及陸基反艦飛彈的射擊，有點像火力展示，但也不會有媒體批評這個演習在表演。因為演習性質在觀摩其他國家的武器性能與訓練成果，也有對友國軍隊展示的性質。因為沒有展示，就看不到可以學習的門道。但也沒有國際媒體說這種多國演習演習像表演。

結語

綜合而言，今年的漢光演習不論是在規模、想定及訓練成果上，普遍獲得國內外媒體的肯定。即使有一些車禍、車輛故障或是後勤的狀況，仍然是瑕不掩瑜。特別是今年演習有許多的創新之舉，如完整後備旅的動員、縱深及城市作戰演練、大眾捷運系統的運用等，都與民間社會緊密相關。即使因為想定及課目因素，民防演練無法做到全民參與演習，但媒體報導及民眾的關注，也可以對全民產生國防教育的成果。與烏克蘭實際戰爭下的民防工作相較，臺灣今年演練仍有不足，但未來在以今年演習成果為基礎下，勇於面對問題與缺點，加以精進，不論是軍事防衛或民防的戰力都能迅速提升與強化。

