加國5年內買6套垂直起降無人機 讓哈利法克斯級巡防艦看得更遠

加拿大皇家海軍哈利法克斯級巡防艦「溫哥華號」。（路透檔案照）〔記者涂鉅旻／台北報導〕水面作戰艦搭配無人機的新戰術應用已成趨勢，根據外國軍聞網站《海軍新聞》（Naval News）報導，為加拿大皇家海軍現役主力作戰艦的「哈利法克斯級」巡防艦，將獲得垂直起降監偵無人機作為搭檔。加國規劃，將於5年內採購6套無人機，預計在2028年形成初始戰力，將強化情監偵與目獲（ISTAR）能力。

《海軍新聞》7日報導，加國政府委由MDA Space籌獲6套先進無人機系統，前兩套的採購合約，採購金額約3900萬加幣（約新台幣8億4695萬元），合約以5年為期限，但最長可展延至20年，預計2028年達成初始作戰能力，並在2032年達到完全作戰能力。

雖然加國政府與廠商未確切公布新購無人機的確切特色與性能，但報導從公開資訊研判，這型無人機將有助於提升加國海軍情監偵與目獲（ISTAR）能力，且可垂直起降（VTOL），可以從哈利法克斯級巡防艦上起降，導控距離須大於50浬（約92.6公里）。

加拿大皇家海軍共有12艘哈利法克斯級巡防艦，排水量低於5000噸，雖然是已服役30年左右的作戰艦艇，但2010年起陸續完成升級後，依舊扮演加國海上主力，預計可服役至2030年左右。未來將由搭載神盾戰鬥系統的「河流級」驅逐艦接棒。

