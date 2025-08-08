波蘭將簽73億美元F-16V升級合約 台灣可望再賺權利金

波蘭空軍的F-16C戰機。（波蘭空軍官方Facebook）

涂鉅旻／核稿編輯

〔記者吳哲宇／綜合報導〕外媒報導指出，波蘭政府預計在8月15日建軍節前，簽署F-16C/D升級至F-16V標準的合約，總金額上看73億美元（約新台幣2177.9億元）。由於我國出資參與F-16V的研發，並擁有相關成果的智慧財產權，依照美國規定，未來若有其他國家使用該技術，須依比例分攤我國的研發成本，代表我國有望進一步獲得權利金收入。

根據外國軍聞網站《Defence 24》報導，合約簽署地點為波蘭比得哥什（Bydgoszcz）的WZL-2工廠（第二軍事航空廠）。這家工廠目前負責波蘭部分F-16機隊的升級任務，美國駐歐部隊的F-16C/D戰機也曾在此進行中壽期升級（MLU）。因此，此次選擇在WZL-2簽署合約，可能意味著至少部分波蘭戰機的現代化升級作業將於當地進行。

請繼續往下閱讀...

波蘭共有48架現役F-16C/D Block 52+戰機，自2006至2008年間陸續服役，當時即象徵著波蘭空軍正式向西方作戰體系靠攏。儘管本次升級合約的具體內容、選用方案與最終價格尚未公布，但根據美國國務院核准的軍售上限，總金額預估高達73億美元。

報導指出，波蘭計劃將F-16升級至Block 72標準，並配備稱為「V」的升級套件。不過該套件會根據各國需求進行調整，目前尚不清楚波蘭是否會採用完整套件。可以確定的是，戰機將換裝新型AN/APG-83 SABR雷達，具備電子掃描波束定位的主動相控陣天線，並整合新一代電戰系統與與F-35A相容的改良型通訊系統。

此外，升級後的F-16還將具備使用新型彈藥的能力，包括AIM-120D-3中程空對空飛彈與JASSM系列巡弋飛彈。

若比對美國國防部安合局於2024年10月公告批准的波蘭F-16V延壽升級案，其內容除涵蓋可編程資訊顯示器、新一代任務電腦、全球定位暨慣性導航系統（EGI）、AN/APG-83雷達外，還規劃於諾斯洛普．格魯曼AN/ALQ-257「蝮蛇」與L3Harris公司AN/ALQ-254兩型號中擇一，加裝內嵌式新型電戰系統，並另行採購MS-110先進偵照莢艙，以全面提升戰場感知能力，總金額亦為約73億美元。

不過，由於美國安合局公告僅為最高估算，波蘭亦可選擇採購部分裝備，因此最終實際合約金額預期將低於73億美元。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法