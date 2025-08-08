投入漢光演習獲好評 陸軍未來3年擬增購「艾斯科」防禦工事

國軍第五作戰區工兵部隊7月13日在台中大甲地區灘岸，執行「灘岸暨聯外道路阻絕」任務，除了消波塊、鋼刺蝟等設施，圖中的HESCO防禦工事也加入部署行列，有效提升阻絕設置效率及效能。（記者廖耀東攝）

〔記者陳治程／台北報導〕國軍對美採購「艾斯科」（HESCO）防禦工事去年曝光，月前在陸軍工兵訓練中心正式亮相後，接著投入長達10天9夜的國軍「漢光41號」實兵演習，由各作戰區工兵群實際運用，其操作、構築效率皆優於傳統器材。今日公開徵求中，即出現了「機動阻絕器材」的尋商公告，據規劃，陸軍未來3年將陸續進行增購，提升工兵阻絕設置效率。

國防部今（8）日發布於政府採購網的公開徵求顯示，陸軍司令部計畫採購「機動阻絕器材」，今日起至25日間進行尋商。附加說明寫道，該器材內襯布為米色，可快速撤收、再運用，並可設置為「品」字型；此外，當中詳列每組長10公尺、高1.37公尺的標準規格，與軍媒《青年日報》的報導內容完全吻合，幾乎可確認增購的是美製「艾斯科」防禦工事。

陸軍司令部今（8）日發布公開徵求指出，將尋籌「機動阻絕器材」採購方案，比對附加說明的詳細規格，可知該案正是艾斯科防禦工事的後續增購作業。（擷自政府電子採購網）

「艾斯科」防禦工事為美軍工兵部隊的現役裝備，曾投入阿富汗戰爭、伊拉克反恐戰爭等軍事衝突。根據原廠資訊，該掩體僅需2名人員、1組機具，就能在20分鐘搭建10公尺長的牆壁，要卸除也顯得相當容易，比起需投入大量人力、耗費數小時堆起的傳統沙包，兩者效率差異顯著。

這款裝備照片去（2024）年11月下旬意外在「國防部發言人」臉書頁中曝光，隨後於工訓中心今年5月的公開演練中正式亮相，並在上月的漢光41號實兵演習中，投入各作戰區阻絕設置演練。回顧今年度漢光實兵演習，包括新北萬板大橋，到桃園竹圍、八里、台中大甲，甚至是高雄要港周邊道路等地，都能看見艾斯科防禦工事的身影，與鋼刺蝟、蛇腹型鐵絲網共構，成為部隊縱深防禦的關鍵設備。

憲兵常、後備部隊7月15日凌晨在新北市萬板大橋展開「橋梁守備及據點群作戰」演練，除徵用民間車輛結合既有的阻絕設施外，圖中可見HESCO防禦工事也在守備規劃中。（青年日報官方Facebook）

軍方官員先前證實，國軍目前的艾斯科防禦工事，僅以小批量採購獲得，透過基地鑑測、演訓部隊實際使用情形評估其效能；但國防部公告的最新管制軍品清單可見，陸軍預劃從明（2026）年至2028年間陸續增購同型裝備，凸顯其作戰效益已獲軍方認可，未來有望擴大採購，提升工兵部隊的阻絕任務效率。

