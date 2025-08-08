日本軍艦近90年首訪紐西蘭威靈頓 深化南太平洋戰略關係

日本2艘軍艦停靠紐西蘭首都威靈頓。（美聯社）涂鉅旻／核稿編輯

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕日本2艘軍艦今（8）日停靠紐西蘭首都威靈頓，這是近90年來日本軍艦首次訪問其首都，顯示日本正努力深化在南太平洋戰略關係。日本海軍艦艇上一次訪問威靈頓港口，是在1936年。

根據美聯社（AP）報導，正執行印太部署的日本護衛艦伊勢號（JS Ise）和涼波號（JS Suzunami）從澳洲雪梨出發後，在紐西蘭海軍艦艇坎特伯雷號（Canterbury）護航下駛入威靈頓港。日本自衛隊本月在雪梨參加由紐西蘭、澳洲和其他國家參與的軍事演習。

對於日本海上自衛隊艦艇而延，雖然威靈頓之行是一次儀式性訪問，但此次訪問正值日本在持續的地區緊張局勢中，尋求深化雙邊軍事合作之際。

日本駐紐西蘭大使大澤誠表示，日本防衛力量正努力發展合作，不僅是與紐西蘭和澳洲合作，還與許多太平洋島國合作。他補充，日本主要目標是建立自由開放的印太地區。

紐西蘭也試圖加強在亞洲的戰略和軍事關係，這是近年來其外交政策調整的一部分。紐西蘭指出，該調整已將更多注意力轉向太平洋合作與安全。紐西蘭官員7月宣布，已啟動與日本的國防後勤協議談判，以促進兩國軍隊合作。

日本海軍艦艇不常造訪南太平洋遙遠水域，但紐西蘭、澳洲和一些太平洋小型島國等具有戰略意義的海域，正受到世界主要大國爭奪，使其成為中國與西方國家激烈爭奪影響力的戰場。

