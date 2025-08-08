亮橘色迷彩的Su-34欸！ 俄國擬交付阿爾及利亞的新戰轟機疑曝光

一架帶有亮橘色迷彩塗裝的Su-34M戰鬥轟炸機，近日被俄國網友目擊出現在莫斯科近郊機場，他被認為是即將向阿爾及利亞交付的新機。（圖片來源:＠spotting_tema的telegram帳號）

涂鉅旻／核稿編輯

〔記者劉宇捷／綜合報導〕一架帶有亮橘色迷彩塗裝的Su-34M戰鬥轟炸機，近日被俄國網友在莫斯科郊外的茹科夫斯基（Zhukovsky）機場直擊，由於其顏色與俄國軍機塗裝差異甚大，因此引發關注。外媒報導，這架飛機很可能是準備向阿爾及利亞交付的新機，若此訊息獲得官方證實，將代表兩國懸而未決的訂單，已獲得重大進展。

社群媒體近日流傳數張俄國網友本週拍攝到的照片，圖中顯示，一架帶有亮橘色迷彩的Su-34M戰鬥轟炸機，被拍攝到降落在茹科夫斯基機場，貌似進行例行性的試飛任務；由於其顏色異常亮眼且外型罕見．與俄軍常見的海洋藍迷彩大有不同，因此被外界認為是準備向阿爾及利亞交付的新機。

請繼續往下閱讀...

軍聞網站《Defence Blog》報導，此事表明，俄羅斯和阿爾及利亞之間長期懸而未決的國防出口合約，可能已取得進展。由於烏俄戰爭的關係，俄羅斯產線優先滿足於補充國內戰鬥損失的需求，使得俄國進一步延遲了Su-34出口計畫。

根據開源情報機構Oryx統計，俄羅斯在烏俄戰爭中至少損失了37架Su-34與1架Su-34M，且這一數字僅計入已有殘骸被目擊、具體可證的損失。



至於阿爾及利亞對俄國的採購合約，報導指出，早在2019年12月，阿爾及利亞國防刊物即揭露了該國軍方已與俄國簽署多項協議，總計採購42架戰機，其中包括14架Su-34ME（E為出口型代號）、14架Su-57E與14架蘇-35E，據當時報導，這起採購案原訂於今（2025）年完成交付作業。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法