俄羅斯推銷S-500防空系統 印度評估尚不需要

俄羅斯S-500「普羅米修斯」防空飛彈系統。（取自Ｘ平台）

〔編譯林家宇／綜合報導〕「路透」報導，做為全球第二大武器進口國的印度，武器來源一向以俄羅斯為主，近年卻把目光轉移到法國、以色列和美國等西方國家身上，原因包括莫斯科投入大量資源耗費在烏俄戰爭上，在武器出口上力有未逮，戰場上也出現部分武器表現貧弱等狀況。

莫斯科近幾個月主動向印度推銷S-500地對空防空飛彈系統，但印方認為目前沒有向俄國採購新武器的需要。不過，即便漸行漸遠，印度在國防領域仍不太可能與俄羅斯徹底切割，畢竟雙方的軍事往來關係長達數十年之久，意味著印軍系統仍得仰賴俄方支持。

請繼續往下閱讀...

另外，美國總統川普6日對本已課徵25%關稅的印度額外徵收25%，使得整體關稅達到50%，為美國所有貿易夥伴之最。路透引述印度官員說法，新德里政府決定中止向美國採購武器的計畫，項目包括2月印度總理莫迪赴美訪問期間，與川普共同宣布購買、聯合生產的「史崔克裝甲車」及FGM-148反戰車「標槍飛彈」，以及由辛赫計畫宣布採購的6架波音P-8I反潛機及其支援系統。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法