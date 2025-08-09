陸委會報告：中共核彈頭2035年達1500個 隱蔽性較低

陸委會引用瑞典斯德哥爾摩國際和平研究所（SIPRI）研究資料照顯示，估計約有一半東風-26型中遠程核常兼備彈道飛彈搭載常規彈頭。圖為解放軍在閱兵典禮上展示的東風-26中程彈道飛彈。（路透檔案照）

〔記者鍾麗華／台北報導〕根據陸委會昨（9）日發布的「大陸情勢季報」，中共目前至少有600個核彈頭，增速超過任何其他國家，核武庫位居世界第三位，即使中共2035年達到預估發展1500個核彈頭的上限，共「三位一體」核能力主要依賴陸基型，海基型少量、空基型薄弱，運用手段單一，隱蔽性較低。

陸委會引用瑞典斯德哥爾摩國際和平研究所（SIPRI）研究資料照顯示，中共2035年達到預估發展1,500個核彈頭的上限，此一數量仍僅相當於當前俄羅斯和美國核武庫約三分之一。目前中共核彈頭庫存量約為美國的16.2%、俄羅斯的13.9%。中共核彈頭當量（核武器爆炸釋放的能量單位以每噸TNT計）尚不清楚，據信老式和精度較低的飛彈搭載百萬噸級當量彈頭，新型遠程飛彈搭載數十萬噸級當量彈頭，有些彈頭當量可能更低。

請繼續往下閱讀...

正常情況下，中共絕大多數彈頭不會部署在發射器上，而是存放在儲存設施。隨著飛彈繼續部署到發射井，情況可能有所改變。一般情況下，每個核發射器攜帶1個核彈頭，配備「分導式多彈頭」（MIRV）的東風-5B型洲際彈道飛彈估計最多攜帶5個核彈頭，而東風-41型估計最多攜帶3個核彈頭。

除此，估計約有一半東風-26型中遠程核常兼備彈道飛彈搭載常規彈頭，另一種新型東風-27型洲際彈道飛彈（DF-27 /CSS-X-24）正在研發，可能也用於常規打擊。東風-27型射程從5000公里至8000公里不等，列為遠程彈道飛彈（IRBM）或洲際彈道飛彈（ICBM），可作為高超音速滑翔飛行器（HGV）。

該研究並分析指出，中共核武庫以陸基型核彈頭為主，有376個占總數80.3%；海基型核彈頭有72個占總數15.4%；空基型核彈頭有20個占總數4.3%。此說明中共「三位一體」核力量主要依賴陸基型，海基型少量、空基型薄弱，運用手段單一，隱蔽性較低。該研究沒有說明中共戰術核彈頭現況。

美國陸基型核彈頭占總數23%（800/3500）；海基型占55%（1920/3500）；空基型占22%（780/3500），另有戰術核彈頭200個，顯示美國「三位一體」核力量以海基型為主，隱蔽性高，陸基型與空基型配置平均，運用手段多元。

俄羅斯陸基型核彈頭占總數44.3%（1254/2832）；海基型占35%（992/2832）；空基型占20.7%（586/2832），另有戰術核彈頭1477個，說明俄羅斯「三位一體」核力量偏向陸基型，海基型與美國有明顯差距，空基型與美相當。俄羅斯最大優勢為戰術核彈頭，使俄羅斯總統普廷敢於在俄烏戰爭期間多次以動用戰術核武要脅北約（NATO）。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法