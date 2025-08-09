5年前首場無人機戰爭正式落幕 亞塞拜然與亞美尼亞簽和平協議

美國總統川普昨日在白宮接待亞塞拜然總統阿利耶夫與亞美尼亞總理帕辛揚，並一同參與和平協議簽字儀式（圖取自路透社）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕2020年9月亞塞拜然與亞美尼亞因納卡地區歸屬問題爆發戰爭，亞塞拜然於戰爭中首次大量使用自殺無人機攻擊，成功奪取納卡地區，開創無人機多元運用戰爭濫觴。昨日兩國在美國總統川普見證下，於白宮簽署和平協議，正式結束戰爭，也為兩國長達數十年的衝突畫下句點。兩位領導人更罕見達成共識，計劃聯合提名川普角逐諾貝爾和平獎。

《路透社》報導，川普在白宮舉行的簽字儀式上表示：「他們戰鬥了35年，現在他們是朋友，而也將會是長期的朋友。」亞塞拜然總統阿利耶夫和亞美尼亞總理帕辛揚在川普的陪同下出席簽字儀式。

川普表示，兩國承諾停止戰爭、建立外交關係並相互尊重領土完整。協議包括美國對穿越南高加索的戰略過境走廊的擁有獨家開發權，美國也與兩國分別簽署了協議，擴大能源、貿易和技術領域的合作，包括人工智慧，但具體細節尚未公佈。

川普說，亞塞拜然和美國之間的國防合作限制也已取消，這項發展可能將使俄羅斯引發擔憂；兩國領導人也都稱讚川普幫助結束衝突，並表示將提名他獲得諾貝爾和平獎。

亞美尼亞與亞塞拜然自蘇聯時代以來，因納戈爾諾－卡拉巴赫地區歸屬問題關係緊張，過去曾兩度爆發戰爭。亞塞拜然2023年在閃電攻勢中收復該地區，導致逾10萬名亞美尼亞族人逃離家園。

雙方近年多次嘗試談判，包括今年在阿拉伯聯合大公國舉行會談，但遲遲未能突破，直到此次在美方斡旋下達成協議。

川普在個人社群發文指出，「許多領導人多年來試圖結束戰爭都失敗了，直到現在，感謝『川普』。」

《美聯社》報導指出，協議內容包括開放一條連接亞塞拜然與其飛地納希切凡的交通走廊，並命名為「川普國際和平與繁榮之路」；該走廊將橫跨約32公里的亞美尼亞領土，未來規劃建設鐵路、油氣管線與光纖網路，由私人企業投資開發。

