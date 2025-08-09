想不到吧！ 農用飛機也能掛上飛彈 烏國Z-137掛R-73近程突擊

社群媒體流傳，一架看似普通的Z-137農用飛機低空飛越烏克蘭的田野，但仔細一看機翼下竟掛載了兩枚飛彈及副油箱，成為無人機或直升機殺手。（圖片擷取自@bayraktar_1love的Ｘ帳號）

〔記者劉宇捷／綜合報導〕烏俄戰場上意想不到的改裝武器又再+1，近日社群媒體上流傳的一段短片，一架看似普通的Z-137農用飛機低空飛越烏克蘭的田野，但仔細一看機翼下竟掛載了兩枚飛彈及副油箱，成為無人機或直升機殺手；外媒分析，這類型的改裝非常適合執行局部防禦、騷擾或突襲等特定任務，且較不如容易被起疑。

社群媒體近日流傳一段耐人尋味的短片，畫面中一架農業用的Zlin Z-137螺旋槳飛機低空飛越田野，乍看之下是再日常不過的畫面，不過仔細一看其機翼下方竟掛載了兩枚飛彈，疑似為R-73短程空對空飛彈，以及兩具小型副油箱。至於這段影片的具體拍攝情況、拍攝時間和地點目前尚不清楚，有專家認為從收割場景判斷，很可能為7月底拍攝。

Moravan Z-137 Agro Turbo turboprop aircraft, modified for R-73 air to air missile launches, was spotted in Ukraine. Most likely used to intercept Shahed kamikaze drones or reconnaissance drones. pic.twitter.com/mLjhkiZvIw — Special Kherson Cat （@bayraktar_1love） August 8, 2025

由於軍事資源有限，烏克蘭一直嘗試運用各種民間資源，讓他具有軍事運用價值，這也使烏軍比俄軍來得更「意想不到」。對此，軍聞網站《Defence Blog》分析，農用飛機的結構堅固，低速操控性好，經過改裝後可在短跑道或臨時跑道上起降，並可攜帶適量有效載荷，因此非常適合執行局部防禦、騷擾或突襲等特定任務。

目前，外界也尚無法推估有多少架Z-137進行了這種改裝，不過搭載飛彈的農用機，對於突擊敵方無人機或直升機倒是非常適合。此外，這架飛機與許多烏克蘭改裝機不同，它沒有被漆上帶有藍黃相間的國家識別標誌，以防止誤擊事故；相反地，它的尾部則帶有易於識別的垂直白色條紋，這種標誌在2015年至2018年的行動中更為常見。

