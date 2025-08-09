美軍新C-130J「末日飛機」命名為「鳳凰II式」 接替TACAMO任務

美國海軍宣布，新型「戰場接管與撤出」（TACAMO）任務的飛機正式通用名稱為：E-130J Phoenix II，以取代服役超過30年的E-6B「水星」。（圖片取自NAVAIR）

羅添斌／核稿編輯

〔記者劉宇捷／綜合報導〕美國海軍計畫使用C-130J來作為E-6B「水星」指揮通信機的後繼機種，這些飛機更常被暱稱為「末日飛機」，專在地面通訊盡失的情況下執行「戰場接管與撤出」（TACAMO）任務。而海軍最新宣布，新的C-130命名為「鳳凰II式」（Phoenix II），以向1963年至1993年間執行TACAMO任務的EC-130Q致敬。

據美國海軍航空系統司令部（NAVAIR）近日發布的新聞稿表示，美國海軍機載戰略指揮、控制和通訊計畫辦公室（PMA-271）和第1戰略通訊聯隊（SCW-1）宣布，新型「戰場接管與撤出」任務的飛機正式通用名稱為：E-130J Phoenix II。鳳凰象徵著神鳥的重生能力，以及永生、復活和復興的象徵。

請繼續往下閱讀...

TACAMO任務飛機經常被暱稱為「末日飛機」，因其設計在當地面指管通訊系統遭徹底毀滅後，總統、國防部長和美國戰略司令部能透過一架通訊中繼和戰略空中指揮所，指揮通聯剩餘部隊作戰反擊；因此TACAMO任務機被設計為具高生存力、可靠性且持久性的空中抗核飛機。E-130J「Phoenix II」將對服役超過30年的老化E-6B「水星」機隊進行重組。

TACAMO任務飛機經常被暱稱為「末日飛機」，因其設計在當地面指管通訊系統遭徹底毀滅後，指揮官能透過一架通訊中繼和戰略空中指揮所，指揮通聯剩餘部隊作戰反擊。（圖片取自NAVAIR）

軍聞網站《The Aviationist》報導，預劃改良項目包括電磁脈衝（EMP）防護與資安強化；不過，相較於E-6B，E-130J預計不會具備空軍的空中指揮所（ABNCP）能力，因為這項功能將整合至新的可生存空中作戰中心（SAOC）機隊上。ABNCP能力可與核轟炸機及洲際彈道飛彈（ICBM）發射井進行通訊指揮。

報導補充，「Phoenix II」的名稱也是為了致敬在1963年至1993年間，執行過TACAMO任務的、且久經考驗的EC-130Q。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法