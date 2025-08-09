烏克蘭邊打仗邊練功 成功研發輕型「雷射武器」

「SlimBeam」重量不到50公斤，可發射1.5kW（千瓦）級功率雷射。（圖取自Fulltime Robotics）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕烏克蘭雖處於戰爭狀態，東部城鎮破敗不堪，但該國仍有能量研發創新科技武器，近期烏克蘭新創公司就推出首款自製輕型雷射武器系統原型「SlimBeam」，有望成為防空與反無人機作戰新利器。

軍聞網站「Defence Blog」報導，烏克蘭「Fulltime Robotics」公司8月初在「IRON DEMO 2025」國防科技展覽期間，首度亮相「SlimBeam」原型系統，其緊湊外型和先進導能性能，受到全場關注。

資料顯示，「SlimBeam」重量不到50公斤，可發射1.5kW（千瓦）級功率雷射，有效反制最遠1公里範圍內的第一人稱視角（FPV）無人機等空中威脅；且重量僅50公斤，是同功率等級中最輕的平台，更能與前線防禦陣地和無人地面載具（UGV）整合，進而提升部署與作戰彈性。

另外，該系統並具備光學干擾模式，可暫時擾亂2公里範圍內的無人機感測器，或固定式監視光學系統性能。

公司研發團隊表示，「SlimBeam」目前主要針對固定目標展開測試，並採手動控制，自動瞄準模組正持續開發中，接下來將持續改進、完善各項關鍵性能，實現更可靠的自主作戰效能；未來投入使用後，可望助烏軍應對與日俱增的無人機與滯空攻擊彈藥威脅。

報導另說，該項目還計劃未來開發便攜式雷射武器。該設想了一種步槍式配置，可以讓步兵近距離瞄準並摧毀低空飛行的無人機，為小型部隊提供一種輕便的工具，幫助他們保護陣地免受空中入侵。

