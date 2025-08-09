支援後續「勇鷹」大量飛訓需求 空軍於岡山整建發動機修護廠

據國防部決標資訊顯示，空軍位在高雄岡山基地，勇鷹F124發動機的專屬修護棚廠，將進行整建，使後勤量能更能直接支援飛訓部的需求。圖為岡山基地內的勇鷹高教機。（資料照/記者陳逸寬攝）

〔記者劉宇捷／台北報導〕隨著勇鷹高教機陸續交機，並接棒「雷虎小組」任務，空軍對勇鷹的使用更加頻繁，連帶後勤設施也必須新增及整建。據國防部公告的決標資訊顯示，空軍將整建高雄岡山的發動機修護棚廠，擴大修護量能以支援飛訓部的需求。

據政府電子採購網近日公布的決標資訊顯示，空軍保修指揮部將花費375萬6153元執行「F124-200TW型發動機修護棚廠整建案」之專案管理與監造技術服務，履約地點位於空軍訓練重鎮的高雄岡山，而履約的時間為今（2025）年7月22日至明（2026）年12月底止，工程建案本身則另有標案。

請繼續往下閱讀...

儘管管理案並未言明是與勇鷹需求有關，但F124-200TW事實上就是我國勇鷹高教機所使用的發動機，加上目前使用勇鷹執行飛行訓練的飛訓部即是位於岡山空軍基地內，因此規劃為其整建專屬的發動機修護棚廠，使其更近也更符合新機的需求；依空軍的建軍計畫，未來大多數的勇鷹都將部署在岡山。

而審計部報告日前點名，勇鷹機部分無線電機等裝備故障頻傳，甚至有同一件裝備故障超過3次以上；另外，勇鷹機的發動機也受損頻繁，3年發生148次故障，影響妥善率。自服役至查核日為止，所使用的F124發動機頻繁受損計有111架次，影響飛機妥善，這也凸顯了就近整建專屬棚廠的重要性。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法