陸軍規劃增購28套HIMARS系統 彈藥重點在射程300公里戰術飛彈

軍方人士今天指出，在已採購的29套海馬士系統之外，陸軍已提出增購28套的需求，經費需求約達400億左右，相關彈藥採購的重點在射程可達300公里的戰術飛彈系統（ATACMS）上。圖為今年上半年「精準飛彈射擊」操演中，首度在台灣射擊美製M142「海馬士」多管火箭系統。（資料照）

〔記者羅添斌／台北報導〕為因應強化防衛戰力丶擴大打擊力及彈藥庫儲，軍方已規劃在本月底提具新一波軍事特別預算方案，軍方人士今天指出，在已採購的29套海馬士系統之外，陸軍已規劃增購28套的需求，經費需求約達400億左右，相關彈藥採購的重點在射程可達300公里的戰術飛彈系統（ATACMS）上。

軍方人士說，新一波軍事特別預算的條例與預算項目草案，會在本月底前送請行政院同意後，先將軍事採購特別條例草案及總額度送進立院，待立院審議通過之後，再將軍事採購特別預算草案送入立院審議，具體項目及需求金額屆時才會公佈。

我國先前是向美國採購11套海馬士（HIMARS）多管火箭系統，包括64枚MGM-140陸軍戰術飛彈系統（ATACMS）及多型精準火箭在內，後續因美國政府取消M109A6自走砲採購案的因素，陸軍改為增購18套海馬士代替M109A6的軍售案，加上先前採購11套，合計採購29套。在射程可達300公里的MGM-140陸軍戰術飛彈部分，數量由64枚增加至84枚。

海馬士（HIMARS）為M142高機動火箭系統（High Mobility Artillery Rocket System）的簡稱，我國陸軍目前陸續接收中，首個海馬士飛彈火箭連已在陸軍58砲指部成軍，後續裝備系統正按時程接收中。

海馬士的每個發射箱模組可搭載6枚GMLRS火箭或1枚ATACMS戰術飛彈，兩者都整合了GPS導引系統，在GPS導引下具備5至10公尺圓誤差（CEP）的精準打擊能力；海馬士搭載的GMLRS火箭彈時，射程可達70至85公里，若換上ATACMS戰術飛彈則更可打擊300公里外的目標，具備顯著的戰術縱深打擊能力。

總統賴清德在今年6月視察「海馬士多管火箭系統」，並與官兵合影。（資料照，記者廖耀東攝）

