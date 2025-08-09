美日將進行破紀錄軍演 範圍涵蓋北海道、沖繩、硫磺島

美國計畫在9月舉行的聯合演習期間，在日本沖繩部署具備擊沉軍艦能力的「海軍／陸戰隊遠征艦隊阻絕系統」（NMESIS）。（法新社檔案照）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕美軍陸戰隊預計下個月將與日本陸上自衛隊舉行破紀錄規模的「堅毅之龍」（Resolute Dragon）聯合演習，動員近1.4萬兵力，範圍涵蓋九州、沖繩、北海道和硫磺島，模擬日本多個地區偏遠島嶼的聯合防禦。

軍聞網站「Defence blog」報導，日本方面將出動涵蓋陸海空三軍的1.2萬人，美軍則出動約1900人。官員表示，今年的演習將是「堅毅之龍」系列演習史上規模最大的一次。訓練將包括陸上自衛隊火箭系統和美軍火箭彈的實彈演習。這項演習體現美日聯軍的整合行動，並提升其西南島嶼潛在突發事件的應對能力。

日本放送協會（NHK）報導，這場聯合軍演可能在9月11日至25日舉行，將測試美日防衛日本偏遠離島的能力，其中包括可能在沖繩縣先島群島的石垣島，部署NMESIS飛彈系統。

NMESIS是一種安裝在無人車輛上的飛彈系統，可搭載2枚具備匿蹤性與掠海飛行能力的「海軍打擊飛彈」（NSM），打擊逾185公里之外的目標，拒止效果顯著。NMESIS不僅適用於傳統海岸防禦，更具備機動部署與動態海上拒止能力，正是美國在太平洋「分散部署、多點拒止」戰略的核心武器之一。

沖繩電視台則引述美國「國防新聞」（Defense News）報導，為因應「台灣有事」，駐紮於沖繩、2023年成軍的美國陸戰隊第12濱海作戰團（MLR），將在2026年3月前部署6套NMESIS系統。

