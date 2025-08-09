以色列加薩行動爭議大 德國停止武器出口

德國總理梅爾茨8日宣布，德國暫停向以色列出口可用於加薩走廊的軍事裝備。（路透）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕以色列對加薩走廊的占領行動出現越來越多人道危機，導致武器出口制度嚴謹的德國，8日決定暫停向以色列出口可用於加薩走廊的軍事裝備。

軍聞網站「Defence 24」報導，過去一年，德國新發放的對以色列武器出口許可證金額已大幅下降。根據德國經濟部的數據，從年初到8月底，德國共批准向以色列出口價值1450萬歐元（約新台幣5億）的武器。其中，攻擊性武器出口額與去年相比大幅下降。官員解釋說，目前正在根據國際法和加薩地帶的人道主義局勢，對每張許可證進行單獨審查。

報導指出，根據2023年數據，德國是以色列中僅次於美國的第二大武器供應國。德國向歐洲人權法院（ECHR）提起的訴訟要求停止向以色列出售軍事裝備，理由是擔心持續的以巴衝突中存在違反人道主義法的行為。

德國總理梅爾茨今日表示，雖然德國政府仍認為「以色列有保衛自身對抗哈瑪斯的權利」，但是「以色列內閣昨晚做出決定，以軍要在加薩走廊進行變本加厲的軍事行動，從德國政府的觀點來看，這變得更加難以理解要如何達成這些目標」。

他在聲明中說：「在這種情況下，德國政府不會給予任何可用於加薩走廊的軍事裝備出口授權，直到另有通知為止。」但他強調，柏林無意切斷與以色列的戰略聯繫，暫停發放新許可證並不意味著取消先前達成的協議。德國向以色列提供包括海軍艦艇在內的多種產品，暫停發放許可證的措施可能不適用於這些產品，儘管可能包括彈藥零件等。

