潛艦、F-47都要管！美軍推總監制 政軍內鬥恐升溫

維吉尼亞級攻擊潛艦「北達科他號」（SSN 784），在通用動力電船公司的船塢中被移出。美國海軍的潛艦計畫，正是五角大廈考慮設立新「總監」職位所要監督的核心項目。（圖：美國海軍）

羅添斌／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕為處理重大國防採購問題，美國五角大廈正考慮設立兩名新的「總監」（czar）職位，直接向國防部副部長費恩柏格（Steve Feinberg）負責，接掌海軍與空軍的主要計畫，可能重塑軍方採購權力架構。

軍聞網站《Breaking Defense》引述多名消息人士報導，一名總監將主掌海軍潛艦計畫，另一名負責空軍數個高知名度項目。該職位在五角大廈內部稱為「直屬匯報計畫經理」（Direct Report Program Managers, DRPMs）。

請繼續往下閱讀...

據悉，潛艦總監擬由海軍潛艦部隊司令高徹中將（Vice Adm. Robert Gaucher）出任。空軍中將懷特（Lt. Gen. Dale White）則被考慮主導涵蓋B-21「突擊者」匿蹤轟炸機、新公布的F-47戰鬥機與「哨兵」洲際飛彈（Sentinel ICBM）的新辦公室。

曾任海軍次長的雷文（Erik Raven）表示，雖有先例由高階軍官主導關鍵計畫，但他警告：「若未妥善組織，風險在於成為增加官僚程序的另一道關卡，而非減少它。」

海事戰略中心學者威爾斯（Steven Wills）則指出，引入具採購實權的高階將領恐影響海軍作戰部長權責。他以海軍傳奇人物里科弗上將（Adm. Hyman Rickover）為例，指其曾干預採購流程，引發高層不滿。

這項變革也與國防部長赫格塞斯推動裁減將官數量的努力相呼應。「哨兵」飛彈計畫因成本暴增81%，已觸發「納恩—麥柯迪違規審查」（Nunn-McCurdy breach），預料將成改革重點之一。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法