無人機跟戰車也能變朋友 美軍測試M1戰車與無人機協同作戰

〔記者吳哲宇／綜合報導〕自殺無人機在俄烏戰爭大放異彩，被喻為「戰車殺手」。但近日美軍正進一步嘗試拓展無人機運用，讓無人機轉變為戰車的夥伴，兩者協同作戰強化作戰效能。

軍聞網站「Army Recognition」報導，美國陸軍8月在「飛馬鍛造」（Pegasus Forge）演習中測試無人機與裝甲部隊的整合，了解對戰車編隊的戰術協同貢獻。演習過程中，1架Skydio X2D多頻段無人機從M2布萊德雷步兵戰鬥車中發射，用來引導、協助M1戰車偵察。

Skydio X2D多頻段無人機可在數個頻段間切換並運作，以降低干擾、訊號損失或頻寬飽和的風險。該無人機由具自主導航、360°避障、自動目標追蹤以及在GPS訊號缺失的環境中運作的能力。其感應器有效結合彩色攝影機和FLIR熱顯示器，可執行晝夜偵察任務。

報導說，從作戰角度來看，使用無人機支援裝甲部隊可改善火力和機動的協調。收集的影像和資料可用於指揮火力、引導縱隊前進或識別敵方防禦弱點。使指揮官能夠更快地做出決策，並更有效根據戰場變化進行調整；從安全角度來看，無人機可以在高風險區域進行偵察，而不會暴露機組人員，保護人員的同時對敵方施加壓力。

「飛馬鍛造」演習是由第一騎兵師組織的大規模演習，旨在驗證各作戰旅在重大部署前的戰備狀態。演習包括測試在真實條件下的機動、指揮和聯合兵種協調能力，涵蓋化學、生物、放射和核武（CBRN）防禦、奪取戰略目標以及執行攻防作戰等場景。

