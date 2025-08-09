空軍規劃增購9套NASAMS飛彈系統 強化中南部都會區防空戰力

NASAMS防空系統在俄烏戰爭中，獲得相當傑出的戰績，軍方傳出在既有的3套採購案之外，再增購9套NASAMS防空系統。（圖：取自挪威國防部官網）

〔記者羅添斌／台北報導〕我國向美國採購3套「國家先進地對空飛彈系統」（NASAMS），首套系統最快於今年交付，擔任大台北中樞地區防空重任，軍方人士今天指出，為強化對中南部都會區及重要機場丶軍事基地的防空能力，空軍規劃向美方增購9套NASAMS防空飛彈系統及各型飛彈339枚，預估金額將達到台幣1100億元左右。

軍方人士並表示，國防部預定在本月底前向行政院提報新一波的軍事採購特別預算方案，陸海空三軍及資電部丶憲兵丶後備等單位，都已提出相關需求規劃，經行政院核定之後，預計在立法院新會期開議前，就會將軍事採購特別條例草案送入立院審議，增購9套NASAMS防空飛彈系統的案子，列入特別預算的可能性相當高。

各國都將NASAMS系統丶雷達，用於強化中樞及都會區丶機場的防禦上，這套系統可貴之處，在於系統的靈活度。系統可發射AIM-120先進中程防空飛彈、AIM-9X Block II型「響尾蛇」（Sidewinder）短程防空飛彈，而且是可以在機場遭炸丶戰機能掛載飛彈卻無法升空作戰時，將戰機飛彈拆下來移給NASAMS系統使用，而且都是我國F-16V戰機可掛載的美系防空飛彈，具備相當大的運用彈性。

若採用新購先進中程空對空飛彈增程型（AMRAAM-ER），射程可達50公里，介於與射程較遠的愛國者、天弓飛彈，以及用於野戰防空的陸劍二、復仇者飛彈系統之間，讓整體防空火網更趨完善。

美國國防安全合作署在去年10月公告，軍售台灣3套NASAMS相關設備，包括3套哨兵雷達系統（AN/MPQ-64F1）、123枚中程先進空對空飛彈延伸射程版（AMRAAM-ER）、2組AMRAAM-C8導引模組、及4套多功能資訊發布系統（MIDS）等。

為因應中南部都會區及重要機場丶基地的防衛作戰能力，軍方人士說，空軍規劃增購9套NASAMS防空飛彈系統與所需飛彈339枚。屆時，北中南都會區及東部重要基地，都會納入NASAMS系統的防護網內。

NASAMS防空系統有相當高的作戰靈活度，本報《軍武頻道》曾以圖解方式提出解析。（取自雷神、KONGSBERG網站，記者涂鉅旻製圖）

