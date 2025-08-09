加拿大也將入手JLTV 美批准47億出售至多60輛聯合輕型戰術車輛

據美國DSCA最新公告，國務院已批准向加拿大出售最多60輛JLTV（如圖）及最多9輛的JLTV貨運拖車，總價值1.6億美元；加國將有望成為JLTV新用戶。（圖片取自DVIDS）

劉宇捷／核稿編輯

〔記者劉宇捷／綜合報導〕加拿大將有望成為美國「聯合輕型戰術車輛」（JLTV）的新用戶，據美國國防安全合作局（DSCA）的最新公告，國務院已批准向加拿大出售最多60輛JLTV及最多9輛的JLTV貨運拖車，總價值1.6億美元（約47億新台幣），以補充持續老化的輕型裝甲載具。

根據美國國防安全合作局8日公告，美國國務院已批准向加拿大政府出售價值1.6億美元的「聯合輕型戰術車輛」及相關設備，當中除了包括最多60輛的JLTV及最多9輛的JLTV貨運拖車外，另包含非重大防衛裝備（MDE）的通訊設備、機動設備、殺傷力及生存力增強設備，以及備用、維修零件等後勤技術支援。

美國國防安全合作局表示，此次擬議的軍售將透過提升加拿大的軍事能力來支持美國的外交政策，並增強其在更複雜、更快速變化的環境中行動的能力。而此出售案將交由密西根州和印第安納州的AM General公司負責，同時需派遣多達15名美國政府代表和20名承包商代表，多次前往加拿大為期最多六年，以管理該專案的交付部署、培訓和後勤支援。

JLTV是款兼顧機動性、防護力與載重能力的戰術車輛，車體採用獨立懸吊系統與模組化裝甲設計，可依任務需求加裝或拆卸防護套件，並具備防禦地雷與簡易爆炸裝置（IED）的能力，防護力比使用多年的悍馬車更佳；而JLTV同樣可透過搭載機槍、遙控武器站或反戰車飛彈等，形成多種構型的車輛。

我國曾計劃購買數百輛的JLTV，不過後來在預算與國車國造政策的推動下，改由軍備局209廠自行研製「偵搜戰術輪車」來填補需求。



