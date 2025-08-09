自由電子報
軍武 > 軍情動態 > 台海軍情

印巴空戰扳回一城!！印度空軍司令曝「也」打下6架巴國軍機

2025/08/09 20:46

印度空軍司令辛格（中）今日聲稱，印度在印巴空戰中打下6架巴基斯坦軍機。（法新社）印度空軍司令辛格（中）今日聲稱，印度在印巴空戰中打下6架巴基斯坦軍機。（法新社）

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕印度與巴基斯坦今年5月初爆發武裝衝突，巴基斯坦事後宣稱擊墜6架印軍戰機，當中甚至包含法系飆風戰機（Rafale）。而印度空軍司令辛格（A.P. Singh）今（9日）聲稱，其實印度在空戰中「也」打下了6架巴基斯坦軍機，其中5架為戰機，但他沒有說明型號。

《路透》報導，辛格今日在邦加羅爾（Bengaluru）的一場活動上指出，巴基斯坦在交鋒中損失的戰機，多數是被俄製S-400陸基防空飛彈系統所擊墜。

辛格補充說，印度軍方使用電子追蹤系統來確認擊殺，「我們至少確認擊墜5架戰機，還有1架大型飛機。」他猜測這架在300公里外被擊墜的大型軍機應該是偵察機。

辛格還強調：「這實際上是有記錄以來，地對空擊墜數最大的一次。」他說完後，台下的現役或退役空軍軍官、政府官員紛紛報以掌聲。

辛格在演說中並未說明擊墜哪些型號的戰機，但他提到，印軍的當時發動的空襲也擊中了偵察機，以及「一些」停放在巴基斯坦東南部2座空軍基地的F-16戰機。

巴基斯坦空軍主力機種為中巴合作研製的JF-17「梟龍」、中製殲-7以及美製F-16，不過巴基斯坦軍方否認有任何戰機在印巴空戰期間被擊落。

