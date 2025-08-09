自由電子報
軍武頻道
軍武首頁 軍情動態 國防MIT 軍武百科 國防袐辛 軍風尚 軍武書摘 自由講武堂 軍情人物
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
軍武 > 軍情動態 > 國際軍情

誰說謊？印度指擊落6架軍機 巴基斯坦防長：捏造故事

2025/08/09 23:38

巴基斯坦國防部長阿西夫，否認有軍機被印度擊落。（路透）巴基斯坦國防部長阿西夫，否認有軍機被印度擊落。（路透）

陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕印度空軍司令辛格（A.P. Singh）今（9）日宣稱，印度5月與巴基斯坦武裝衝突期間，曾擊墜6架巴國軍機。此舉引來巴基斯坦國防部長阿西夫（Khawaja Muhammad Asif）發文回應，他堅稱印度沒有擊毀任何一架巴基斯坦軍機，更提議雙方開放機庫供外界獨立查核，讓事實說話。

《路透》報導，辛格發表印軍擊落6架巴國軍機的演說後，阿西夫於X平台發文回應，他除了指控印度軍方「不誠實」，更提議雙方開放機庫，讓各界清查戰機數量。

阿西夫說：「如果對於真相有疑問，讓兩邊都開放各自的機庫，然後獨立查核，雖然我們覺得這樣做會暴露出印度試圖掩蓋的真相。」

他跟著批評：「這種為了國內政治利益而捏造的滑稽故事，增加了在核武地區中戰略誤判的嚴重風險。」

美國官員先前曾告訴路透社，他們不知道巴基斯坦境內有任何美製F-16戰機遭攻擊。五角大廈週六沒有對此回應。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

今日熱門
載入中