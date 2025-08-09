誰說謊？印度指擊落6架軍機 巴基斯坦防長：捏造故事

巴基斯坦國防部長阿西夫，否認有軍機被印度擊落。（路透）

〔即時新聞／綜合報導〕印度空軍司令辛格（A.P. Singh）今（9）日宣稱，印度5月與巴基斯坦武裝衝突期間，曾擊墜6架巴國軍機。此舉引來巴基斯坦國防部長阿西夫（Khawaja Muhammad Asif）發文回應，他堅稱印度沒有擊毀任何一架巴基斯坦軍機，更提議雙方開放機庫供外界獨立查核，讓事實說話。

《路透》報導，辛格發表印軍擊落6架巴國軍機的演說後，阿西夫於X平台發文回應，他除了指控印度軍方「不誠實」，更提議雙方開放機庫，讓各界清查戰機數量。

阿西夫說：「如果對於真相有疑問，讓兩邊都開放各自的機庫，然後獨立查核，雖然我們覺得這樣做會暴露出印度試圖掩蓋的真相。」

他跟著批評：「這種為了國內政治利益而捏造的滑稽故事，增加了在核武地區中戰略誤判的嚴重風險。」

美國官員先前曾告訴路透社，他們不知道巴基斯坦境內有任何美製F-16戰機遭攻擊。五角大廈週六沒有對此回應。

