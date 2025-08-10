世紀同框有望？白宮拋風向球：考慮邀澤倫斯基見普廷

白宮據傳研議邀澤倫斯基赴阿拉斯加與會。（美聯社資料照）

〔編譯陳成良／綜合報導〕美俄阿拉斯加峰會前夕出現新發展。美國國家廣播公司新聞網（NBC News）引述美方官員與知情人士報導，白宮正考慮邀請烏克蘭總統澤倫斯基與美國總統川普、俄羅斯總統普廷在阿拉斯加舉行三方峰會。

報導指出，一名資深美國官員及三名知情人士證實，邀請澤倫斯基一事「正在討論中」，但尚未有最終決定。一名資深白宮官員表示：「總統對與兩位領袖舉行三方峰會保持開放態度。」但消息人士透露，即便澤倫斯基赴會，他與普廷是否會同處一室仍是未知數。

這場外交斡旋的背景，是俄羅斯提出的一份和平協議綱要，此綱要將允許俄羅斯保留大片烏克蘭領土。對此，澤倫斯基9日公開表態，強調「烏克蘭人不會將他們的土地交給佔領者」。

然而，川普上8日則表示，俄烏之間「將為兩國的更大利益進行一些領土交換」（there’ll be some swapping of territories to the betterment of both）。

在川普設定的制裁期限前，美國特使魏科夫（Steve Witkoff）已赴莫斯科與普廷會面。目前，美國政府官員正努力爭取烏克蘭與歐洲盟友對一項潛在停火協議的支持。

報導指出，在關鍵的利害關係人烏克蘭與歐洲均未參與的情況下，任何峰會的成果都已受到限制。儘管戰爭代價巨大，民調顯示多數烏克蘭人反對向克里姆林宮做出領土讓步，這使得任何談判前景都更加複雜。

