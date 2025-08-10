CNN開嗆！阿拉斯加峰會「像烏克蘭的慢性死亡」

2018 年，時任美國總統川普與俄羅斯總統普廷在芬蘭赫爾辛基總統府會談後步入聯合記者會會場。（法新社）

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國總統川普將與俄羅斯總統普廷於15日在阿拉斯加舉行峰會，商討終結烏克蘭戰爭。然而，根據美國有線電視新聞網 （CNN） 一篇觀點文章分析，這場峰會的各項條件對莫斯科極為有利，對烏克蘭而言，這無異於一場「緩慢的敗局」。

分析指出，峰會地點本身就充滿象徵意義。普廷試圖在阿拉斯加這片舊俄領土上，兜售他的「世紀土地交易」（land deal of the century），讓基輔交出其尚未能完全佔領的土地。由於烏克蘭缺席，僅是美國總統願與普廷會面，就已被克里姆林宮視為一場外交勝利。

請繼續往下閱讀...

CNN評論稱，川普特使魏科夫 （Steve Witkoff） 所提出的早期構想，即要求烏克蘭割讓頓內次克與盧甘斯克剩餘地區以換取停火，已讓基輔及其盟友感到恐懼。普廷的目標始終明確：讓整個烏克蘭被征服或佔領，並與美國達成戰略重置。

重演綏靖悲劇？歷史陰影籠罩峰會/h4>

文章將此情境與歷史上的綏靖政策相提並論，擔憂歐洲將重蹈1938年未能挺身對抗納粹德國的覆轍，再次見證一紙由克里姆林宮簽署、僅是「一張白紙」（a piece of paper） 的協議有多麼一文不值。

對川普而言，其動機可能是兌現競選承諾與塑造和平締造者的形象，但他對普廷的態度始終搖擺。文章警告，普廷已獲得了十年來首次訪美的邀請，可以在沒有烏克蘭的情況下，討論一項可能讓他不戰而得部分土地的協議。

CNN的分析總結，即便距離峰會尚有數日，但目前所有的跡象，都顯示情勢「已像是一場為基輔準備的緩慢敗局」（resembles slow defeat for Kyiv）。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法