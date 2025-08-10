南韓KF-21戰機將具備空對地打擊能力 研發進度提前一年半

南韓防衛事業廳8日召開會議，通過開發計畫修正案，批准武器試驗計畫，有望使KF-21戰機提前具備空對地打擊能力，較原訂計畫時間表提前約1年半的時間。（法新社）

羅添斌／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕南韓航太工業（KAI）正生產其首款國造戰機KF-21，南韓防衛事業廳8日召開會議，通過開發計畫修正案，批准武器試驗計畫，有望使KF-21戰機提前具備空對地打擊能力，較原訂計畫時間表提前約1年半的時間。

根據南韓《韓聯社》報導，南韓防衛事業廳8日召開「防衛事業推進委員會」會議，通過《韓國型戰鬥機系統開發基本計畫修正案》，項目總預算為8.81兆韓元（約新台幣1936億），執行期限到2028年為止。在當天會議中，針對KF-21戰機的空對地打擊能力批准一項額外武器試驗計畫，為提前部署空對地飛彈提供支持。

請繼續往下閱讀...

南韓防衛事業廳指出，此項進展不僅鞏固南韓軍隊的空中戰力，也有望提升航空產業競爭力，擴大軍備出口。據報導，KF-21戰機有望在2027年上半年就具備空對地打擊能力，比原訂計畫早了一年半。

「防衛事業推進委員會」會議除了批准KF-21戰機系統開發計畫，還批准了海上作戰直升機採購計畫，以及涉及水面無人艇、高速登陸艇、模組化福橋等相關項目。

