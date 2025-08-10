自由電子報
軍武頻道
軍武首頁 軍情動態 國防MIT 軍武百科 國防袐辛 軍風尚 軍武書摘 自由講武堂 軍情人物
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
軍武 > 軍情動態 > 國際軍情

全球第一張100千瓦級雷射防禦系統外銷 澳洲EOS防衛公司售予北約

2025/08/10 09:10

澳洲EOS防衛公司研製的100KW（千瓦）級功率反無人機系統，已獲北約成員國下訂單，成為全球第一張100千瓦級雷射防禦系統的外銷訂單。（圖：取自EOS公司網站）澳洲EOS防衛公司研製的100KW（千瓦）級功率反無人機系統，已獲北約成員國下訂單，成為全球第一張100千瓦級雷射防禦系統的外銷訂單。（圖：取自EOS公司網站）

〔記者羅添斌／台北報導〕發展高能雷射武器系統是各國共同的趨勢，根據軍聞網站「Army Recognition」報導，澳洲EOS防衛公司研製的100KW（千瓦）級功率反無人機系統，已獲北約成員國下訂單，成為全球第一張100千瓦級雷射防禦系統的外銷訂單。

各國發展高能雷射武器系統的腳步及進度不一，日本防衛省今年月5在「日本國際防衛裝備展2025」（DSEI Japan 2025）上，公開展示一款車載式高功率雷射系統，為10KW的雷射砲塔，烏克蘭最新公佈研製的「SlimBeam」系統，重量不到50公斤，可發射1.5KW級功率雷射，屬輕量型系統，可經由一般皮卡車搭載。我國中科院目前也在研製具有50KW功率的車載型雷射武器系統。

此外，美日的艦載型雷射武器則是已有實驗型部署，能源由艦上系統供應，為50KW至100KW型。

車載型高能雷射武器系統，可以達到100KW等級的實戰型武器，目前已由澳洲EOS防衛公司率先獲得訂單，根據EOS公網站發佈的訊息顯示，歐洲的北約成員國向他們下訂，合約金額7140萬歐元（約新臺幣24.8億元），內容包括採購專為反制無人機蜂群戰術攻擊而設計的高能雷射（HEL）系統，以及人員訓練等項目，預計2025至2028年由EOS位於新加坡的生產中心執行。

EOS防衛公司的高能雷射系統，系統是整合在一個貨櫃當中，可由拖車機動載運部署，系統可發射100千瓦級功率雷射，具備持續開火能力，每分鐘可癱瘓超過20架無人機，並配備先進演算法、雷達、威脅偵測、目標捕獲系統和光束鎖定機制等，不易被干擾系統影響。

EOS公司表示，由於戰場上大量無人機飽和攻擊威脅益發嚴峻，EOS決定涉足導能武器領域，借鏡先前製造機砲與飛彈等動能系統為主的反無人機系統經驗，歷經3年研發與實測後，成功推出這款高能雷射系統，並接獲全球首張外銷訂單。

EOS防衛公司的高能雷射系統，系統是整合在一個貨櫃當中，可由拖車機動載運部署，系統可發射100千瓦級功率雷射，具備持續開火能力，每分鐘可癱瘓超過20架無人機，（圖：取自EOS公司網站）EOS防衛公司的高能雷射系統，系統是整合在一個貨櫃當中，可由拖車機動載運部署，系統可發射100千瓦級功率雷射，具備持續開火能力，每分鐘可癱瘓超過20架無人機，（圖：取自EOS公司網站）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

今日熱門
載入中