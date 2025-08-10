全球第一張100千瓦級雷射防禦系統外銷 澳洲EOS防衛公司售予北約

澳洲EOS防衛公司研製的100KW（千瓦）級功率反無人機系統，已獲北約成員國下訂單，成為全球第一張100千瓦級雷射防禦系統的外銷訂單。（圖：取自EOS公司網站）

〔記者羅添斌／台北報導〕發展高能雷射武器系統是各國共同的趨勢，根據軍聞網站「Army Recognition」報導，澳洲EOS防衛公司研製的100KW（千瓦）級功率反無人機系統，已獲北約成員國下訂單，成為全球第一張100千瓦級雷射防禦系統的外銷訂單。

各國發展高能雷射武器系統的腳步及進度不一，日本防衛省今年月5在「日本國際防衛裝備展2025」（DSEI Japan 2025）上，公開展示一款車載式高功率雷射系統，為10KW的雷射砲塔，烏克蘭最新公佈研製的「SlimBeam」系統，重量不到50公斤，可發射1.5KW級功率雷射，屬輕量型系統，可經由一般皮卡車搭載。我國中科院目前也在研製具有50KW功率的車載型雷射武器系統。

此外，美日的艦載型雷射武器則是已有實驗型部署，能源由艦上系統供應，為50KW至100KW型。

車載型高能雷射武器系統，可以達到100KW等級的實戰型武器，目前已由澳洲EOS防衛公司率先獲得訂單，根據EOS公網站發佈的訊息顯示，歐洲的北約成員國向他們下訂，合約金額7140萬歐元（約新臺幣24.8億元），內容包括採購專為反制無人機蜂群戰術攻擊而設計的高能雷射（HEL）系統，以及人員訓練等項目，預計2025至2028年由EOS位於新加坡的生產中心執行。

EOS防衛公司的高能雷射系統，系統是整合在一個貨櫃當中，可由拖車機動載運部署，系統可發射100千瓦級功率雷射，具備持續開火能力，每分鐘可癱瘓超過20架無人機，並配備先進演算法、雷達、威脅偵測、目標捕獲系統和光束鎖定機制等，不易被干擾系統影響。

EOS公司表示，由於戰場上大量無人機飽和攻擊威脅益發嚴峻，EOS決定涉足導能武器領域，借鏡先前製造機砲與飛彈等動能系統為主的反無人機系統經驗，歷經3年研發與實測後，成功推出這款高能雷射系統，並接獲全球首張外銷訂單。

（圖：取自EOS公司網站）

