歐洲不忍了！聯手提「反提案」防堵美俄私了烏克蘭

美國總統川普（右）與烏克蘭總統澤倫斯基今年6月於海牙北約峰會期間會晤。在即將到來的阿拉斯加峰會前夕，歐洲正積極斡旋，試圖確保任何涉及烏克蘭的和平協議，都不會損及其根本利益。（路透）

〔編譯陳成良／綜合報導〕在美國總統川普將與俄羅斯總統普廷舉行阿拉斯加峰會前夕，歐洲主要國家聯手對華盛頓的促和努力劃出紅線，強調任何外交解決方案都必須保護烏克蘭與歐洲的切身利益，且「烏克蘭的和平之路不能沒有烏克蘭的參與」。

根據路透報導，美國副總統范斯9日在倫敦東南方的契弗寧別墅 （Chevening House），與英國外相拉米 （David Lammy） 及烏克蘭、法國、德國、義大利、波蘭、芬蘭等國代表會面。會後，歐洲六國領導人及歐盟執委會主席發表聯合聲明，雖歡迎川普的努力，但明確提出三大原則：需有可靠的安全保證以使烏克蘭能有效自衛；國際邊界不應以武力改變；任何談判都必須以當前的接觸線為起點。

一名歐洲官員證實，歐方在會中提出了一份「反提案」。《華爾街日報》引述一名歐洲談判人員指出，該提案要求「必須先停火才能採取任何其他步驟」，且任何領土交換都須是對等的。該名談判人員表示：「你不能在戰鬥還在進行時，就以割讓領土來開啟一個進程。」

對於這次會談，烏克蘭總統澤倫斯基稱其具有建設性，並在晚間談話中表示：「我們所有的論點都被聽見了。烏克蘭的和平之路應由、也只能由烏克蘭共同決定，這是關鍵原則。」他早前已拒絕任何領土讓步。

川普政府一名官員則稱，契弗寧別墅的會議「在實現川普總統終結烏克蘭戰爭的目標上，取得了重大進展」。然而，對於川普先前提出可能涉及「為兩國更大利益進行一些領土交換」的說法，歐洲顯然抱持高度戒心。

卡內基俄羅斯歐亞中心資深研究員斯塔諾瓦亞 （Tatiana Stanovaya） 分析，這次的和平推動是「首次較為現實的止戰嘗試」，但她對協議的落實極度懷疑，並稱「幾乎毫無疑問，新的承諾可能對烏克蘭是毀滅性的」。

