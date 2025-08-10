中科院與Anduril合作生產 張誠：速度就是戰力丶實測勝過紙上談兵

美國國防公司Anduril創辦人拉奇4日前往國防部會晤顧立雄，並親自交付首批Altius 600M反裝甲無人機、致贈模型。（國防部提供）

〔記者羅添斌／台北報導〕中科院已和生產Altius 600M型反甲無人機的Anduril公司簽署合作備忘錄（MOU），在「Lattice」開放式AI智慧指管決策平台、「無人載具」等方面進行合作，9月的台北國防航太展中，將展出Anduril與中科院合作的最新成果。

曾任雄三飛彈總工程師丶現任桃園市政府經發局長的張誠博士對此表示，速度決定勝負。速度，就是戰力；實測，勝過紙上談兵。

張誠在個人的臉書專頁發表專文指出，最近中科院與國防新創公司（startup）的合作值得注意。重點不是買一套裝備，而是把已在市場驗證的技術直接拉到真實場域測試——採用美軍 DIU 的「先測、再買、再量產」思維：速度快、風險低、效果可量化。從 AI 影像辨識到無人機防禦系統，美軍已經用這種方法，讓新技術在不到一年的時間內進入實戰部署。

他說，中科院就位在桃園。桃園市經濟發局在張善政市長指導下，經過一年半的努力，將全世界最大量體的創新加速器（accelerator） Plug and Play 在桃園設立據點，加上桃園有各行各業完整的供應鏈、有可用的測試場域，總部位於矽谷的 Plug and Play 能把國際新創技術帶進桃園做實驗與對接量產，桃園有條件成為中華民國「國防創新（defense innovation）試驗場」。



張誠也提出建議指出，他曾任中科院雄三飛彈總工程師，現在擔任桃園市政府經濟發展局長，充分瞭解將創新導入國防產業的關鍵及機制，提出建構「國防創新生態系（defense innovation ecosystem）」的做法：

一是國防相關創新單位與 Plug and Play 合作，從全球篩選已具 Proof of Concept（PoC）的軍民通用技術與團隊。 或者，類似「產業出題、新創解題」，舉辦Cooperation Reverse Pitch ，由國防部出題，Plug and Play 召集全球優秀的新創團隊，提出點子。

其次，中科院（地方試驗場） 提供非高度敏感的實驗場域與測試資料；桃園市政府經濟發展局整合在地供應鏈與 Rapid Prototyping（快速成型）資源，協助快速驗證（建議以 3–6 個月為一試點週期）。

第三，測試成功後，由桃園在地廠商負責量產（Mass Production），Plug and Play 可協助引介投資與國際通路。 同時強調：測試全程必須訂定明確的資料治理與資安機制（資料脫敏、權屬、演算法更新審查），以保障國家與企業利益。

張誠表示，速度＋實測＋商業化，這三者合起來，才是真正能改變戰力與產業的關鍵；把創新拉到「能跑得通的場域」去驗證，既能強化防衛能力，也能推動在地中小企業升級、走向國際。桃園有條件、有通道，也有意願。

曾任雄三飛彈總工程師丶現任桃園市政府經發局長的張誠博士表示，速度決定勝負。速度，就是戰力；實測，勝過紙上談兵。（圖：取自張誠臉書專頁）

